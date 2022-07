La festa patronale ci sarà, le bancarelle tornano su corso Cavour

Ritornare alla tradizione della festa patronale con un pizzico di modernità in più: è lo sforzo che l'Amministrazione comunale, come spiega l'assessore Cesareo Troia, si è prefissa per la tradizionale 3 giorni in onore di San Riccardo a settembre.

«Ieri si è tenuto l’incontro - spiega l'Assessore alle Radici - con le associazioni di categoria in vista della Festa Patronale di settembre, nella quale l’amministrazione ha confermato la volontà, come per l’anno precedente, di voler dar corso alla stessa nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

La novità rispetto allo scorso anno, che ci ha visti, a seguito delle limitazioni imposte dal COVID, confermare lo svolgimento in altro luogo di per se già in deroga al piano del commercio la zona di piazza Catuma e largo Ceruti, è che per quest'anno ci sarà la possibilità di svolgerla lungo la via centrale di Corso Cavour con le dovute precauzioni e con le osservanze del piano della sicurezza.

La disposizione sarà diversa rispetto alle precedenti in quanto gli operatori saranno disposti su un unico lato. Saranno vietate le vendite di animali di qualunque tipo e altresì l'utilizzo di motori a scoppio per l'alimentazione elettrica e attrezzature non conformi alle normative di sicurezza. Gli spettacoli viaggianti (giostre) saranno per quest'anno collocati nella zona di Via Martiri di Belfiore attesa la compatibilità con i lavori di interramento della Ferrovia. Anche in questo caso si osserveranno tutte le disposizioni normative e regolamentarie (graduatorie, osservanza dei tempi di domanda, ecc.) senza permettere l'installazione di attrazioni non autorizzate».