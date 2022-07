Il ritorno nella città che non c’è

Diario di bordo:

sono tornato nella magica città dell’olio all’inizio di questa settimana, reduce da un primo anno di battaglie universitarie. Le ho vinte, sono libero e soddisfatto del mio inizio di un futuro da psicologo che manda il CV al McDonald’s. Lavoro onestissimo, ovviamente, ma non di certo un posto dove parli dei tuoi traumi.

Sono tornato, dicevo. Fatte le valigie, preso un autobus, partito per un viaggio di ritorno al passato quotidiano. Felice di averlo fatto, perché finché la radice non si stacca dal terreno alimenta l’albero che altrimenti si spezza. Felici di vedermi, i miei familiari, che mi chiedono come è stato lì. Mi chiedono se ho mangiato, mi chiedono come ho fatto a sopravvivere “senza cibo”, mi chiedono già quando ripartirò. E io non ho nemmeno realizzato di essere di nuovo qui.

Già, di nuovo, perché quando torno la storia, un po’ stonata, è sempre la stessa. “Andria è un cantiere”, mi hanno detto in tanti, ma l’hanno fatto con sguardo fiducioso, come a dire “stanno costruendo, questa città ora inizia ad avere un’anima”. E io sorrido nel saperlo, perché in parte l’ho vista diversa. Come se fosse stata imprigionata per anni, ora sembra più libera dallo scacco di chi ha voluto farle tenere un profilo basso, sia mai brillava troppo da destare sospetti. Al limite abbiamo sempre il Castello di cui poterci vantare, ci basta quello.

È diversa, vero, ma ha sempre lo stesso sapore malinconico che mi lascia in corpo ogni volta che la osservo. Io non sono partito per sete di viaggio, perché i viaggi si fanno a riposo. Sono partito per costrizione, perché per me e per tanti come me la mia città offre occasioni molto più piccole dei miei sogni. Fa rabbia sapere che ci si accontenta di un paese enorme, che potrebbe vivere e far vivere anche di cultura oltre che di campi, relegato a un destino che la vede chiusa in un guscio.

Ogni volta che torno le domande son quelle: “Perché non c’è un’università? Perché non c’è un grande teatro? Perché la cultura, di eccellenza, ha solo il campionato a cui prenderebbe parte? Perché ci si ricorda solo per una sfilata?” 19 anni, quasi 20, e nessuna risposta. Sembrano quasi diventati quesiti esistenziali, di quelli che ti poni sull’origine e il motivo di tutto, sul perché sia così, senza poterlo cambiare.

Studiare in una città con meno della metà degli abitanti della mia che offre più del doppio delle possibilità è il più grande paradosso che vivo quando torno. Eppure qui potrei avere tutto: il verde, i luoghi, il mare affianco e la collina di lato, il buon cibo e il buon vino, il calore umano, i libri, gli spettacoli, i concerti. “Cosa è un concerto? – mi chiederei se avessi vissuto qui senza possibilità di guardare fuori.” Queste domande senza risposte fanno più rumore, nel loro silenzio, di una ruota che salta su una voragine delle nostre strade.

Mi chiedo se sarà mai diverso, se questa città cambierà al punto che i figli dei figli daranno per scontato che quello che spero ci sia sarà già stato costruito da tempo, senza essere vandalizzato o abbandonato poco dopo dalla prossima campagna elettorale sul “non voto perfetto”. Immagino conversazioni del tipo “oh, stasera in villa comunale ci sta una band jazz che si esibisce dal vivo, sono americani ma sono in tour in Puglia. Andiamo? Tanto la villa è enorme, ci sta posto per tutti e l’hanno illuminata a dovere”, oppure “in teatro danno la prima di uno spettacolo drammatico, di quelli che ti fanno entrare così tanto che non sai se hai pagato il biglietto o stai recitando. Andiamo?” – detto magari in dialetto, perché questa cultura non si deve mai perdere. Ora al massimo cerchiamo modi per spostarci altrove. Sono appena tornato e già riassaporo la monotonia di una città che offre, e fa rabbia perché offre meno di quanto vorrebbe davvero.

Quanti insegnanti mi hanno detto la solita fandonia “Vai via per poi tornare, porta quello che hai imparato e dallo a questa città che soffre”, ma io avrei voluto rimanerci e costruirla qua. Anzi, volevo costruirla e portarla fuori a chi non la conosce.

In pratica, sono tornato in un modello di città che esiste in un’idea, un’idea accompagnata da tanti pensieri. Ma ormai sembra una di quelle situazioni che devi accettare per forza di cose, una di quelle in cui la voglia di cambiamento è più lontana della possibilità di farlo davvero.

Era un diario di bordo, perciò: ho disfatto la valigia, sono tornato a casa, quella in cui non pago l’affitto, pronto per passare un’estate indimenticabile. Tanto alla fine ritorno, se mi son perso qualcosa do il prossimo esame e poi scendo. Un altro treno, un’altra valigia, un altro ritorno. Ma sempre la stessa malinconia. Sarà cambiato tutto, ma sarà tutto uguale a prima.