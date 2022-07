Un’occasione per commemorare e, allo stesso tempo, riflettere sulla situazione attuale delle politiche sociali attive nella città di Andria e, soprattutto, per sottolineare, una volta in più, la necessità di cooperare per dar vita a progetti duraturi e concreti, con al centro il benessere di ogni individuo. È stato questo il primo memorial dedicato a Giuseppe Tesse e Maria Quacquarelli, due figure speciali, decedute prematuramente, da sempre promotori del progetto sociale “Dopo di noi” rivolto a diversamente abili e soggetti fragili. L’evento si è tenuto al Centro Diurno di Andria.

«Cercherò di portare avanti i loro sogni - ha detto Giuseppe Pistillo, presidente dell’associazione “Oltre il muro” e promotore dell’evento - farò di tutto per far aprire il centro "Dopo di noi" ad Andria che è chiuso da diversi anni. Tutti noi, assieme alle istituzioni, alla Chiesa e ai privati dobbiamo contribuire a questo».

Per il dottor Filippo Iovine, direttore del Centro Salute Mentale e Centro Diurno di Andria, dobbiamo superare barriere e preconcetti. «Il Centro Diurno di Andria sito in via Linneo, dove si è svolto il memorial, a breve diventerà un polo di riferimento in tutta la Bat - ha detto Iovine - sarà sempre più un centro di condivisione con associazioni e volontariato e i fruitori diventeranno parte attiva del processo nonché protagonisti. Perché non facciamo assistenzialismo ma includiamo persone che per certi versi sono state escluse dalla società per farle diventare protagoniste, ridando dignità alle persone in modo che anche all'interno dei contesti familiari siano considerate attive».

«Giuseppe rappresenta e incarna il "Dopo di noi" - ha detto don Vincenzo Chieppa - la nostra vita non finisce qui e il cristiano deve andare oltre, deve cogliere il dopo. Valori come amicizia e famiglia rientrano proprio in questo. Siamo chiamati a spenderci per gli altri».

«Il fatto che non mi riguardi non deve passare come messaggio. Dobbiamo sostenere un progetto come questo - ha dichiarato don Sergio Di Nanni - guardare oltre il muro dell'indifferenza e provare a donarsi anziché donare. Noi siamo il dono più prezioso da dare agli altri».

«Giuseppe ci ha insegnato la carità. Amava tutti, non provava rancore. Lui diceva sempre: io sono diversamente abile ma era puro, aveva un cuore enorme - ha sostenuto la sorella di Giuseppe Tesse - non amava la solitudine. Pensava sempre al dopo. Ad Andria c'è tanto che vien fatto ma c'è ancora tanto da fare». «L'associazione "Oltre il muro" ha fatto una donazione al Calcit, ovvero interventi a favore di malati oncologici indigenti» - ha affermato il dottor Nicola Mariano, presidente del Calcit. Infine, per l’assessora alla Persona con delega alle politiche sociali, Dora Conversano, bisogna insistere affinché queste belle realtà vengano a conoscenza. «Con il PNRR - ha concluso - stiamo attivando degli appartamenti per rendere autonomi persone in difficoltà».