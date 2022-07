No ai giochi con l’acqua in oratorio: la scelta della parrocchia nel quartiere San Valentino

L’hanno deciso tra la fine di maggio e l’inizio di giugno quando in Italia s’è aperto il dibattito pubblico sui fiumi in secca e sui ghiacciai in estinzione. Soprattutto, gli agricoltori del quartiere raccontavano di aver già attivato i pozzi artesiani per irrigare piante e terreni mentre nelle scorse stagioni accadeva, di solito, qualche settimana più tardi. Così, con i suoi animatori don Michelangelo Tondolo, parroco della chiesa di San Riccardo nel quartiere San Valentino, ha deciso di non utilizzare l’acqua per i giochi dell’oratorio.

«Abbiamo voluto dare anche noi un piccolo contributo alla riduzione dello spreco dell’acqua - racconta don Michelangelo -. Senza dubbio i bambini si sarebbero divertiti e la loro gioia sarebbe stata grande ma quell’acqua è più utile e vitale per altri ambienti, da quelli lavorativi a quelli sociali».

Gli organizzatori hanno pensato ad attività tradizionali: dal gioco della campana alla musica, dai momenti con la palla alla preghiera. Non nascondono che all’inizio qualche bambino è stato triste. Ma raccontano anche che a casa alcuni genitori hanno sottolineato ai loro piccoli la bellezza di questa scelta, che rientra in un cammino avviato già da tempo. Nel quartiere, infatti, è stata aperta anche una Casa dell’Acqua per ridurre l’uso della plastica e l’inquinamento dovuto al trasporto delle bottiglie.

La comunità ha mandato un messaggio chiaro: ci sia un uso equo e giusto dell’acqua, che, quindi, non va sprecata. «Non diamo per scontata la presenza di questo bene primario nelle nostre case e nei nostri luoghi» - ha concluso don Michelangelo.