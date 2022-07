Questa notte via Bisceglie sarà regolarmente aperta al traffico veicolare e pedonale

L’ordinanza numero 191 prevedeva la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Bisceglie per consentire di effettuare i lavori di demolizione delle spalle e dei muri del vecchio impalcato metallico ferroviario in condizioni di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. La chiusura era prevista per le notti tra 15 e 16 e tra 16 e 17 luglio.

Invece, tutte le attività disposte sono state anticipate e completate nelle ultime ore, pertanto non sarà più necessario procedere con la chiusura della via inizialmente stabilita anche per questa notte.