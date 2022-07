Una giovane andriese a Milano a lavoro con Fendi: «Il nostro Sud ha un enorme potenziale»

È andata via da Andria ma solo per ritornarci un giorno e restituire alla comunità l’esperienza che sta acquisendo fuori. Sì, perché a Milano, dove attualmente vive, dice di non sentirsi a casa, trova quella metropoli frenetica e concentrata sul lavoro. Le manca la lentezza e la cura del tempo nel Sud. A raccontarci la sua vita è Adriana Sgaramella, classe ’93, designer 3D artist per Fendi Casa. In poche parole, si occupa di tutto ciò che riguarda la modellazione 3D e lo sviluppo dei render.

Adriana è determinata sin da piccola: si diploma al liceo artistico “De Nittis” di Bari che raggiunge ogni giorno, per cinque anni, in treno. Durante la scuola superiore trova anche il tempo per frequentare uno studio d’architettura e interni ad Andria: è proprio quest’esperienza a farle capire che cosa vuol fare da grande. Poi, il percorso universitario all’Istituto Italiano Design di Perugia e, dopo, un lavoro per sei mesi sempre in Umbria.

Ma lei, che ha sempre creduto nel Sud, ha un pensiero fisso in mente: «Nonostante sia necessario sgomitare di più, spesso il lavoro sia poco valorizzato e riconosciuto e ci sia poca voglia di fare comunità, credo che giù le possibilità ci siano». Torna ad Andria con questo spirito e siccome si sa, il destino aiuta gli audaci, il suo cammino si incrocia con tre giovani ingegneri e architetti e comincia a lavorare nel loro studio, in questo spazio. Poi, durante il primo lockdown, per tanti un momento di chiusura, si aprono porte: prima Versace Home, poi Fendi Casa con cui collabora tuttora.

Scherzi del destino, perché poco prima di ricevere queste opportunità aveva pensato di comprare casa ad Andria. Nonostante il cuore continui ancora oggi a farle pensare al Sud, non poteva dire di "no" a queste due importanti case di moda. Ma il suo obiettivo è chiaro e ce lo confida a fine conversazione: «Voglio imparare il più possibile e tornare per trasmettere perché se condividiamo, il valore delle cose si raddoppia».