Agricoltura. Si aggrava la siccità nei campi col rischio abbandono per mancanza d’acqua per irrigare

Con l’assenza di piogge e la nuova ondata di caldo e afa che porta temperature bollenti, si aggrava la situazione nei campi: si rischia l’abbandono delle colture per l’impossibilità ad irrigare. Lo denuncia Coldiretti Puglia in relazione agli effetti dell'anticiclone che interesserà il territorio per almeno altri 10 giorni con picchi roventi.

A causa della siccità i campi sono allo stremo e hanno già perso in media 1/3 delle produzioni (con effetti anche sull’annata prossima), mentre gli invasi registrano un calo progressivo dell’acqua: agricoltori e allevatori si approvvigionano da pozzi ormai esauriti e con le autobotti. «Ci sono anche aree dove l’acqua non arriva e gli agricoltori sono costretti – denuncia Coldiretti Puglia – ad abbandonare le colture».

«Il fatto che la Puglia conviva da sempre con la siccità (il 57% del territorio è a rischio desertificazione) impone di non sottovalutare e minimizzare il problema. Bisogna correre ai ripari una volta per tutte sfruttando le risorse del PNRR anche per far fronte allo stato di emergenza cronica che la nostra regione sopporta, con costi enormi a carico di tutti i settori produttivi e della popolazione stessa».

Per l’associazione che tutela gli agricoltori, inoltre, la Puglia ha il triste primato secondo cui è la regione d’Italia dove piove meno e quando accade, ci sono bombe d’acqua che non viene raccolta per mancanza di invasi utili a conservarla. «In questo scenario critico - conclude Coldiretti - serve subito una rete di piccoli invasi diffusi, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per distribuire acqua quando serve. Urge anche il completamento e il recupero di strutture già presenti».