Lino Banfi: «Ho sconfitto il Covid e sto benissimo»

È guarito da poco dal Covid e sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Termoli, in Molise. «Hanno esagerato - dichiara alla tv Telemolise - alcuni miei amici pensavano addirittura che fossi in terapia intensiva. Non so più quali scongiuri fare».

Nei giorni scorsi l’attore ha compiuto 86 anni e oggi scherza sulla sua scorsa positività al virus: «Da poco mi è accaduta questa cosa. Io che sono sempre stato negativo come carattere nella vita per una volta volevo continuare a esserlo e invece il Covid mi ha fregato. Non me lo aspettavo».