Parte da oggi il senso unico su via Bisceglie

Al via da oggi le modifiche alla circolazione veicolare istituite su Via Bisceglie, dal giorno 18/07/2022 al giorno 15/09/2022, per la realizzazione dei lavori di ricostruzione delle nuove spalle 1-2 del nuovo impalcato ferroviario, come nell'ordinanza della scorsa settimana che prevede:

a) l’occupazione alternata della semi-carreggiata da parte della ditta esecutrice dei lavori di ricostruzione delle nuove spalle 1-2 del nuovo impalcato ferroviario;

b) il senso unico di marcia su Via Bisceglie nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Gerusalemme e l’intersezione con Via Vivaldi/Via Scarlatti e il divieto di transiti a tutti i veicoli nella opposta direzione;

c) Il divieto di transito su Via Bisceglie tratto e direzione da Via Mozart a Via Vivaldi/Via Scarlatti a tutti i veicoli eccetto residenti in zona;

d) la modifica temporanea dei percorsi delle linee urbane ed extraurbane attraverso Via Asiago – Via Milite Ignoto – (rotatoria) – Via B. Buozzi direzione Via Maraldo, o, in alternativa la percorrenza di Via Corato, strada tangenziale di Andria, uscita svincolo Via Bisceglie direzione Andria e riprendere il percorso su Via Maraldo, per il raggiungimento del Capolinea sito in Largo Ceruti: i percorsi inversi dal Capolinea di Largo Ceruti a Corato, Castel del Monte, Spinazzola e Canosa restano invariati.

In corrispondenza delle seguenti intersezioni veicolari: rotatoria Via Corato/Via G. Puccini, Via Puccini/ViaTraetta, Via G. Verdi/Via Leoncavallo, rotatoria Via G. Verdi/Via Bisceglie, Via Montegrappa/Via Gorizia, Via Montegrappa/Via Monte Santo e Viale Istria/Via Montegrappa sono predisposti preavvisi indicanti: SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA BISCEGLIE CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE PER LAVORI, dal giorno 18/07/2022 al giorno 15/09/2022.