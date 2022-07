Gli andriesi sono contenti di com’è la città dal punto di vista urbanistico?

Urbanistica, edilizia, interramento ferroviario e nuovo ospedale: sono questi i temi che l’associazione “Compagni di viaggio” affronta in una nota a firma di Gianni Civita, Michele D’Amore e Riccardo Suriano. La riportiamo di seguito.

«La politica sta parlando di NTA (norma tecniche di attuazione), cioè un atto destinato a regolare la futura attività edilizia. Noi, ovviamente, lasciamo tali questioni tecniche a chi ne sa molto più di noi, ma saremmo curiosi di sapere, dai cittadini andriesi, se sono contenti di come urbanisticamente oggi è la città. Ci interessa capire se la città viene percepita come “in equilibrio” o meno, tra gli immobili residenziali, commerciali, artigianali esistenti e gli spazi verdi, parchi giochi, i parcheggi, le strutture sportive e ricreative, le piazze esistenti».

«Ovvio che le abitazioni devono essere numericamente preponderanti e ovviamente siamo favorevoli ad abbattere una costruzione esistente (non storica) per realizzarne una con criteri moderni, antisismica, a risparmio energetico. Ma in una città che ha perso negli ultimi anni alcune migliaia di residenti, è proprio necessario consumare suolo “vergine”, neanche già intercluso, per realizzare altre abitazioni? Oppure i nostri compaesani avvertono la necessità di ampliare il numero di spazi verdi, parchi giochi, parcheggi, strutture sportive e ricreative, piazze?».

«E qui veniamo alla seconda parte di questa nostra riflessione, “la visione” che dovrebbe avere la politica in merito allo sviluppo futuro della città. Per fare un esempio, l’interramento della ferrovia, una visione iniziata ad essere tradotta in atti concreti circa quindici anni addietro, che si sta ancora realizzando. E se noi ipotizzassimo, visto che stiamo in “ballo”, di realizzare una nuova tratta ferroviaria da una stazione, diciamo da Andria Sud, al nuovo ospedale di Andria, sarebbe una follia?».

«In tutte le realtà dove sorge un grande ospedale ci sono strade di accesso (attualmente ci sono 4 ipotesi progettuali di accessi stradali) e collegamenti pubblici su gomma, ma solo in alcune di queste realtà ci sono anche linee ferroviarie dedicate. Forse dovremo attendere quindici anni affinché la politica maturi una tale visione (abbiamo fatto un esempio), per poi vederla realizzata nei quindici anni successivi, come è successo per l’interramento della ferrovia? Speriamo almeno di non assistere ad un bando di gara per il nuovo ospedale, senza aver ricompreso contemporaneamente anche le nuove strade di accesso. Un ospedale da 400 posti letto che non ha subito adeguate strade di accesso, sarebbe una cosa alla Totò».