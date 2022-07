Randagismo: tra rimpalli di responsabilità qualcuno si ricorda dei cani?

La questione del randagismo, dopo le varie segnalazioni intervenute nel tempo, fa registrare un botta e risposta tra Regione Puglia, Asl Bat e Comune di Andria sull’interpretazione della normativa delle segnalazioni di cani randagi feriti.

Lo scambio di missive è nato dalla segnalazione di un’associazione alla Asl che ha chiesto il parere al Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, Sezione promozione della salute e del benessere, Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione Puglia che, richiamando la legge regionale 02/2020, art. 4 comma 1 lettera g), ha “addossato” all’ente comunale il trasporto verso la struttura veterinaria (ambulatorio, clinica) di un cane che necessita di cure mediche ed il suo successivo trasporto verso il canile sanitario/rifugio comunale in quanto il Comune è da intendersi come proprietario dell’animale in questione.

Deduzioni queste che non sono condivise dal Settore Patrimonio del Comune di Andria in quanto l’interpretazione data non sarebbe allineata con quanto riportato all’art.12, commi 1 e 2 della legge regionale del 2020 che così cita: “Art. 12 - Recupero cani e dei gatti randagi. Spetta ai servizi veterinari delle ASL il recupero dei cani randagi. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale. L'utilizzo del metodo della tele-anestesia richiede la presenza di un medico veterinario, dipendente della ASL o libero professionista, al fine di gestire il dosaggio del farmaco tranquillante o anestetico.” I cani feriti, o che a giudizio del medico veterinario della ASL, abbiano necessità di cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria indicata dall'autorità comunale competente per territorio, ovvero da organi di polizia”.

Sempre secondo l’ente comunale, quindi, le competenze dei comuni si sostanzierebbero, tra l’altro, nella applicazione dei “trattamenti sanitari” relativi agli interventi di pronto soccorso, nulla disponendo la legge a proposito del “recupero” che viene ricondotto nell’alveo di competenza delle ASL. Inoltre, per ciò che riguarda il recupero dei cani randagi sul territorio, incidentati o non incidentati, bisognosi o meno di cure specialistiche veterinarie (la cui valutazione rimane di esclusiva prerogativa del Servizio Veterinario ASL BAT), il Settore competente ritiene che qualora lo stesso fosse frammentato tra soggetti istituzionali differenti, comporterebbe l’insorgenza di sovrapposizioni e difficoltà gestionali e di interpretazione, con conseguenti ulteriori disfunzioni nel servizio.

Per questo, il Comune ha chiesto alla Regione di riconsiderare il contenuto del parere espresso, manifestando la propria volontà di promuovere un tavolo tecnico cui saranno invitati il Servizio Veterinario della ASL BAT e le associazioni animaliste, al fine di coordinare le attività di ciascun soggetto chiamato in causa e programmare azioni condivise e tese ad arginare i fenomeni più gravi.

Al netto delle competenze e delle responsabilità che, nella maggior parte dei casi, sono scaricate sugli enti più prossimi al cittadino, ovvero, i comuni, è da rilevare che la complessità della normativa, di sicuro, non agevola la soluzione della problematica del randagismo, resa ancora più difficoltosa dallo “scarica barile all’italiana” che non considera che tra rimpalli vari ci sono di mezzo le vite di esseri viventi.