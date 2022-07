Chiusura del passaggio a livello in via Ospedaletto: le esigenze di residenti e commercianti

Da un lato i residenti che percepiscono meno smog, inquinamento atmosferico e acustico e vivono meglio; dall’altro i commercianti che vedono ridotto il consumo al banco, cioè quello di chi, passando davanti a un negozio, acquista un prodotto velocemente. Sono le posizioni dei cittadini che abitano o lavorano a ridosso del passaggio a livello di via Ospedaletto, chiuso al traffico veicolare dallo scorso 5 luglio per i lavori d’interramento ferroviario. Sia chiaro, non si tratta di posizioni contrapposte ma esigenze legittime e diverse di cittadini. Non siamo in possesso di un dato numerico ma è evidente (e logica) la riduzione del flusso di auto.

«È molto più semplice e sicuro tornare a casa», dichiara un ragazzo disabile residente nel quartiere e che si sposta in carrozzina. Ha avuto modo di parlare con chi si sta occupando dei lavori d’interramento (ingegnere e capo cantiere) e confida di essersi sentito ascoltato nelle sue necessità di diversamente abile. Lui, che è costretto a transitare per strada a causa dei marciapiedi stretti per il suo mezzo, chiarisce che l’altro vantaggio è respirare un’aria più pulita. Gli fa eco un altro residente in via Giovine Italia: «In casa abbiamo notato che si deposita meno polvere nera sulle piante, è chiaro che c’è meno smog».

Di parere diverso gli imprenditori della zona: «La chiusura del passaggio a livello ha creato danno alle attività commerciali, registriamo un calo delle vendite - dicono - siamo penalizzati perché le persone passano meno per queste vie». Alcuni di loro hanno chiesto (e dopo qualche giorno ottenuto) una segnaletica più chiara e che facesse capire che è consentito il passaggio pedonale per attraversare il cantiere da via Giovine Italia a via Ospedaletto.

È una situazione evidentemente complessa e per cui, nell’immaginazione di una più generale organizzazione futura della viabilità cittadina, andrebbe adottato un approccio integrale: che consideri, cioè, che esiste un contesto che va analizzato, allo stesso tempo, dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Partire da strumenti che disincentivino l’uso dell’auto se non è strettamente necessario, ad esempio, potrebbe risultare efficace.