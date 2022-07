Nuovo ospedale, continuano gli incontri per la viabilità e le infrastrutture a servizio dell’opera

Così come annunciato, continuano serrati gli incontri tra i tecnici regionali e comunali e l’Asset su questioni da risolvere per la realizzazione del nuovo ospedale.

Giovedì scorso, nell’aula consiliare, c’è stata un’altra riunione del tavolo tecnico, a cui ha partecipato anche l’assessora comunale, Anna Maria Curcuruto, che abbiamo sentito per conoscere lo stato dei lavori dello stesso.

La questione centrale è stata quella della viabilità che dovrà servire il nuovo nosocomio. «Tra le quattro proposte in campo – ha dichiarato Curcuruto – per noi quella da scegliere resta la realizzazione di una sorta di “complanare” della Sp2 con due rotatorie e due punti di accesso, uno per l’ospedale e l’altro per il pronto soccorso. La scelta è dettata dalla volontà di realizzare un’opera viaria parallela alla provinciale dato che la stessa è oggetto di contezioso e non sappiamo se l’esito porterà all’allargamento di quella esistente o alla realizzazione di una nuova arteria, come da progetto della provincia Bat».

Un’altra problematica su cui si sta concentrando il lavoro dei tecnici è quella relativa alla realizzazione delle infrastrutture per la per la connessione e l’accessibilità di tutte le reti (idriche, energetiche, ecc…) su cui l’assessora è stata categorica: «sembra che prima ciò non sia stato adeguatamente considerato e come amministrazione abbiamo preteso che gli appalti per la realizzazione del nuovo ospedale e quello per le “infrastrutture di servizio” partano insieme per evitare di avere una struttura completa e che non possa funzionare per assenza di energia elettrica e acqua. Su questo non si transige e seguiremo passo passo tutto l’iter che sta accompagnando il progetto e l’accordo di programma con Regione, ASL ed il nostro Comune, fino alla realizzazione di un grande obiettivo, per il benessere di una collettività di oltre 300.000 abitanti».

Ora, il tavolo tornerà a riunirsi mercoledì prossimo e martedì due agosto per cercare di addivenire a una soluzione condivisa alle problematiche per accelerare i tempi di realizzazione dell’opera che già sconta ritardi rispetto alle previsioni.