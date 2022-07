Anche nel 1943 il 25 luglio si avvicinava ad Andria. Un giorno poco atteso ma che cambiò la storia. I cambiamenti nella società non sono mai improvvisi. Da qualche tempo il fascismo scricchiolava e i comportamenti degli uomini diventavano incerti. Nella dittatura il popolo “plebeo” si sente più sicuro, ecco perché ancora oggi se ne sente la nostalgia. L’altra sera passando davanti ai Cappuccini sento un vecchietto ripetere (nel 2022!) ancora “Ehi Mussullein!”. Mi avvicino come faccio spesso quando sento gli anziani parlottare di storia, e chiedo perché avesse tanta nostalgia. Era anziano ma non tanto da aver vissuto quella esperienza, quindi parlava per sentito dire. “Non si capisce più niente”, mi disse in dialetto: “chiss uagniun nan s capisch chiù nund, vaun sfttenn l crstioin p la stroit i nsciun l’afferm”. Erano stati derisi poco prima da una ciurma di ragazzi. E mi raccontò che durante il fascismo era sempre pronto un manganello all’angolo delle strade. “I moue l uardie addià staun?”. Non avendo io la risposta pronta, sorrisi, salutai e me ne andai.

Nel 1943 anche ad Andria, che non aveva mai accettato con entusiasmo il fascismo, i rapporti sociali e personali, cominciarono a complicarsi. Prima si sapeva chi comandava e, anche se di malavoglia, gli altri si rassegnavano a obbedire. Nei primi mesi del 1943 le notizie dell’arrivo degli angloamericani si diffondevano a macchia d’olio e ognuno cercava di allentare i rapporti con il vecchio regime per capire come posizionarsi rispetto al nuovo. Questo ovviamente toccava in particolar modo le classi dirigenti. Per il popolino bastava la speranza che qualunque cosa sarebbe successo peggio non poteva andare. Per la verità anche nelle democrazie può capitare un 25 luglio (è capitato a Draghi con leggero anticipo in questi giorni) perché anche le democrazie vanno rassomigliando sempre più alle dittature: i capi partito prendono i voti su un programma, poi, se vanno a “comandare”, per 5 anni pensano di poter fare quello che vogliono. Quando si idolatra qualcuno in politica prima o poi lo si trascina nella polvere (Conte docet).

Antonio si era innamorato di una bella ragazza. Sono tutte belle le ragazze di cui ci si innamora. Antonio era figlio di uno di quelli che contava: quando arrivava nella sede del fascio in piazza Catuma tutti si alzavano in piedi e stendevano il braccio. E lui esercitava con arroganza la sua fetta di potere. Un’arroganza però che negli ultimi mesi andava affievolendosi: era lui che dopo il saluto si fermava a parlare con tutti, riusciva perfino a sorridere in pubblico. La paura di quello che poteva accadere lo attanagliava fino a non farlo dormire. Il padre di Giuseppina, la morosa, apparteneva alla categoria dove si è contati, perciò non si era mai dato le arie: faceva il calzolaio e sapeva che la sua fortuna non era tanto nella sua arte quanto nel garbo e l’educazione con cui trattava i clienti. L’apertura della bocca era preceduta sempre da un sorriso sincero che si rabbuiava appena quando doveva trattare sul prezzo.

Nei primi mesi del 1943 il fidanzamento ebbe un periodo di stasi: mentre i due innamorati premevano per accelerare il matrimonio, i due genitori (maschi) se la prendevano con comodo. La scusa era comune: mancava la materia prima per fare il corredo. Il contrabbando cercava di supplire questa carenza ma aveva prezzi stratosferici per il tempo e, soprattutto, non era garantita la qualità. Inutilmente i due innamorati premevano sull’acceleratore perché volevano assaggiare l’amore tutto intero in quanto lei aveva ordine dalla mamma che prima del matrimonio le mani di Antonio dovevano stare ferme e di nascosto potevano arrivare massimo all’ombelico: sotto off limits. L’attesa, diceva la mamma, rende più prezioso l’incontro.

In realtà il padre di Giuseppina aveva paura della fine che avrebbe fatto il padre di Antonio con l’arrivo degli angloamericani. Già sottovoce serpeggiavano le minacce: “statv attind ca moue d’uggh d ricin l’avita vevv viue”. Il padre di Antonio si era esposto molto con il fascismo ed era incerto se restare in Andria o scapparsene. L’avvisaglia la ebbe un giorno arrivando al fascio: gli intellettuali che frequentavano la farmacia Porziotta prima si alzavano accennando a un saluto. Quel giorno invece si voltarono di spalle dandosi gomitate e sorridendo ironicamente. Il padre di Antonio colse appieno il senso ed ebbe paura. Cominciò a contattare qualche amico squadrista di altri comuni per sondare la possibilità di un trasferimento almeno momentaneo fino a quando non si fossero calmate le acque. Qualche collega però lo avvertì che quella soluzione non era idonea in quanto la fama del “fascista” se la sarebbe portata appresso. In questa incertezza il padre di Antonio cercava di allontanare il matrimonio per evitare il clamore che quella festa avrebbe comportato. Tuttavia l’attesa era vissuta nella speranza che Mussolini alla fine la guerra l’avrebbe comunque vinta: “tann avita vdaie ci fest!”. Nelle chiacchiere che si facevano nella sede del fascio non si spiegavano questo nascente odio contro Mussolini nonostante tutto il bene che, dicevano, aveva fatto: le parate, lo sport in piazza, i figli della lupa che si esibivano nel canto, le piccole italiane che imparavano a cucire, le giovani italiane che morivano dalla voglia di fare figli, la befana fascista ecc. ecc. Si vantavano ancora della loro militare organizzazione quando qualcuno fece notare che tutto quello era fumo e che il pane sulla tavola non era mai stato sufficiente per tutta la famiglia. Nella storia i grandi dittatori sono stati tanto amati quando scalavano il potere e altrettanto odiati quando cadevano precipitevolissimamente. Solo un anno prima alla festa per il ventennale del fascismo tutte le nuove generazioni confluirono per le loro esibizioni in piazza Catuma, ognuna delle quali si concludeva con la raffigurazione della parola “VINCERE”. L’anno dopo si esibirono nella stessa piazza i soldati scozzesi con il gonnellino. Nessuno sulla terra è padrone del tempo.

A risolvere il problema venne in aiuto il calendario. Il 30 maggio Antonio compiva 25 anni e, se non si fosse sposato, scattava la tassa sul celibato, una tassa che Antonio avrebbe dovuto pagare fino a quando non si decideva a sposarsi e, se rimaneva celibe, fino agli 80 anni. A quel punto arrivò la fretta. I due ragazzi avevano dato prova di amarsi perché avevano combattuto contro ogni difficoltà. Come sempre la fortuna aiuta gli audaci. Trovato l’accordo su tutto rimaneva il problema dell’abitazione. I novelli sposi non potevano coabitare con i genitori altrimenti sarebbero stati condizionati nei loro esercizi amorosi. Vicino alla casa di lei c’era un’abitazione che era stata dei nonni e che nessuno voleva a causa della sua precarietà: si trattava di un piccolo appartamentino mezzo metro sotto il livello stradale; per la verità un unico “lamiaun” con un ingresso cucina senza pavimento, tramezzato per collocare un letto matrimoniale e la batteria dei servizi igienici, mentre un altro tramezzo divideva il tutto dalla stalla per gli animali. Per fortuna i due sposi animali non ne avevano e comunque non ci andarono ad abitare: era la mamma di lei che ogni giorno apriva la porta, faceva finta di fare le pulizie ecc. Gli sposini erano ospiti dei genitori di lei che solo la notte si allontanavano di pochi metri per andare a dormire nella casa dei nonni. Imbrogliare la legge non è difficile se chi deve sorvegliare per la sua applicazione si distrae facilmente. Per i figli per la verità Antonio e Giuseppina se la presero comoda perché subito dopo il matrimonio arrivarono gli anglo americani che fecero capire che a loro la tassa sul celibato non interessava e quindi anche la smania per le famiglie numerose. Anche l’amore prese il ritmo della democrazia.

E venne il 25 luglio: la certezza è meglio della paura. Mussolini è fatto fuori dal suo cerchio magico. In Andria il passaggio di regime non ebbe particolari sussulti per diverse ragioni. Due in particolare: gli uomini più esposti del fascismo ebbero la protezione dei “padroni”. Gli agrari durante il fascismo erano stati protetti dalle milizie, ora restituivano il favore. I ricchi hanno sempre in mano le leve del potere. Di questo fu contento il padre di Antonio. Il secondo va a merito del commissario che gestì il comune e del drappello di uomini che durante gli ultimi anni del regime non avevano dormito ma si erano preparati sotto la spinta di Mons. Di Donna che seppe coniugare l’occhio vicino attento alla carità e lo sguardo lontano per anticipare gli eventi. Fortuna volle che fu chiamato a reggere il comune quello che sarà poi il senatore Jannuzzi, ma che allora era un prestigioso avvocato che conosceva il genere umano e si preoccupava che ognuno potesse vivere da uomo. Jannuzzi e Di Donna presero per mano il popolo guidandolo dalla dittatura alla democrazia. Per uomini di questa levatura e passione non ci sarà mai un 25 luglio.

P.S. foic cald, piur u crvidd siut. N vdoim a sttembr p r frisc (a Dio volendo). Buone vacanze.