Dimensionamento scolastico, se ne ritorna a parlare domani in una riunione in comune

Si riapre la questione legata al dimensionamento scolastico nella città di Andria: è stata convocata infatti per domani alle ore 10:00 una riunione in comune aperta a tutte le componenti della vita scolastica, cioè dirigenti, componenti dei consigli d'istituto, rappresentanze sindacali e così via.

Tra i convocati, anche i rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale: circa 20 giorni fa sono state pubblicate le linee guida regionali sull'argomento, e tra le criticità viene sottolineato come Andria abbia ancora una organizzazione che non favorisce la continuità verticale. In poche parole Andria è una delle poche città che mantiene ancora gli istituti "separati" nei vari ordini. Inoltre, ci sono due istituti comprensivi fortemente sovradimensionati, cioè la "Verdi-Cafaro" con 1400 iscritti e il Comprensivo "Don Bosco santo-Manzoni" con oltre 1200.

L'anno scorso la proposta dell'amministrazione comunale era stata bocciata prima dalle scuole stesse e poi stoppata dall'ufficio scolastico regionale, che aveva preferito mantenere l'assetto attuale. In una riunione del Cisa dello scorso maggio l'assessora Conversano aveva dichiarato che ancora per quest'anno l'amministrazione comunale non avrebbe avuto intenzione di cambiare lo status quo, viste anche le problematiche che le scuole si sono trovati ad affrontare in questi due anni di pandemia.

Vedremo domani a cosa si approderà.