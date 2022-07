Voto per fuorisede: milioni di cittadini ancora ignorati dal silenzio della democrazia

Con le prossime elezioni ormai alle porte, torna in auge il tema riguardante il voto dei fuorisede. Si tratta di una grossa fetta di cittadini, tra giovani studenti e lavoratori e anche diversi anziani, i quali, avendo domicilio diverso dalla residenza a cui appartiene la tessera elettorale, non possono usufruire del diritto di voto.

Dopo diversi anni di indifferenza nei confronti del tema, si è arrivati ad una prossima elezione con la questione rimasta irrisolta. Solo nelle ultime, avvenute nel 2018, si stima che circa il 10% degli aventi diritto (5 milioni di persone) non ha potuto votare in quanto residente fuori sede. Una cifra comunque lontana dall’altissima percentuale di astensionismo che continua a crescere negli ultimi anni, ma al tempo stesso fortemente debilitante per chi ne aveva intenzione e si è visto negare uno dei fondamentali strumenti di convivenza democratica.

Inoltre paradossale è la situazione per chi risiede all’estero, per cui questa possibilità è mantenuta attraverso differenti misure, come ad esempio il voto per corrispondenza. Perciò, si può votare se si è fuori Italia, ma non se si è fuori Comune. Si è provato ad arginare la problematica attraverso misure periferiche, come la possibilità di usufruire di sconti fino al 70% per i prezzi dei biglietti di Trenitalia. Ma, come spesso accade, la soluzione marginale serve solo a provare ad allontanare i riflettori dal problema, che rimane invece inascoltato.

A questo riguardo, alcuni parlamentari, insieme al Comitato Civico, hanno avanzato la proposta di legge “Voto dove Vivo”, con l’obiettivo di “modificare le procedure elettorali e consentire l’esercizio del diritto di voto ai cittadini fuorisede in occasione delle varie competizioni elettorali, dando la possibilità di scegliere se votare nel Comune di domicilio o in quello di residenza”. Si attende risposta. Intanto diversi milioni di cittadini si ri-preparano a non poter votare.

Lo strumento, unito ad una modalità sicura di votazione, è necessario per garantire il corretto funzionamento dell’espressione democratica, con un’improvvisa campagna elettorale già alle porte che però continua a non vedere questa tematica considerata prioritaria.

Che non sia una questione politica (questo dato riguarda soprattutto i giovani tra i 18 e i 35 anni, che quindi potrebbero avere un’influenza significativa sull'esito del voto), perché democrazia e interessi personali, con i diritti di mezzo, non possono essere sinonimi.