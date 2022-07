Avvisi TARI, nuove modalità di invio, vecchi problemi: chiesto tributo a persona deceduta

Qualche giorno fa, il Comune di Andria ha comunicato ai contribuenti una novità: l'invio degli avvisi di pagamento TARI tramite mail. Una scelta che ha come obiettivo il risparmio e la digitalizzazione dell'attività amministrativa. Passaggio cruciale per qualsiasi pubblica amministrazione che, però, richiede investimenti economici e in risorse umane che lo agevolino e non complichino ulteriormente la vita del cittadino, come accade da anni ad Andria per quanto riguarda i tributi locali.

Infatti, tralasciando la validità dell'invio su indirizzi mail che in alcune situazioni sono stati "dati in prestito" dai nipoti ai nonni per accedere alla situazione tributaria di questi ultimi, entrando nel merito degli avvisi di pagamento della TARI restano i vecchi problemi, così come da segnalazioni di alcuni nostri lettori.

Tra queste, spicca la segnalazione di un contribuente che ha ricevuto avviso telematico su indirizzo mail non proprio intestato, correttamente, a "eredi di" ma che nel conteggio tiene in considerazione la persona deceduta. «Perché se l'intestazione è stata cambiata non si è fatto lo stesso con il nucleo familiare? - segnala un lettore - Perché gli F24 allegati sono intestati a chi ormai non c'è più da due anni? Oltre alla beffa di dover pagare per una persona che non produce più alcun rifiuto, anche il danno di dover leggere ancora il suo nome su atti che dovrebbero essere intestati ai vivi. Eppure all'ufficio il decesso risulta ma non riesco a spiegarmi il perché non si sia aggiornato il numero dei paganti. Ho provato a chiamare e nessuno risponde. Ora, nonostante la mia età, con il caldo torrido, dovrò recarmi all'ufficio per sistemate una situazione che dovrebbe essere aggiornata in automatico. Siamo nel 2022, è inconcepibile tutto ciò!».

Un altro contribuente, invece, ci ha evidenziato quanto segue: «un componente della mia famiglia si è trasferito per lavoro fuori Andria e ho comunicato tramite pec e Linkmate questa variazione a cui non ho ricevuto alcun riscontro. Mi sono recato personalmente e ho constatato di aver perso solo tempo perchè "manca il personale" hanno detto all'ufficio tributi e quindi tutto ciò che viene trasmesso con quei canali non è preso in considerazione (aspetto ancora risposte su errati accertamenti IMU degli anni pregressi). Nonostante le rassicurazioni ricevute sulla sistemazione della situazione, l'avviso è stato calcolato tenendo in considerazione anche il componente andato via da più di 9 mesi, così come previsto da regolamento (perchè devo pagare per 9 mesi se la persona, con contratto di lavoro e di affitto registrato, non produce più rifiuti?). Perché l'ente per comunicare con me può usare una semplice mail e io devo recarmi presso l'ufficio dato che lo "sportello telematico" non funziona?».

Ci siamo limitati a riportare le segnalazioni che più ci hanno colpito e che rimarcano la necessità di un importante investimento nei riguardi di un ufficio strategico per la vita dell'ente. Se l'ordinario non è gestito nel migliore dei modi, come si può combattere l'evasione che va a discapito dell'intera comunità e dei contribuenti onesti?