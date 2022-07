Differenziata: ritiro kit con delega per anziani e invalidi

Da venerdì 29 luglio e sino al 30 settembre 2022 la Gial Plast srl e SiEco spa avvia l’attività di distribuzione delle attrezzature alle Utenze Domestiche singole, condominiali e delle aree extraurbane.

Gli utenti potranno recarsi al Palazzetto dello Sport in Corso Germania nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00, il sabato solo mattina dalle 9.00 alle 13.00.

In alternativa il kit (composto da mastello della carta, mastello del vetro, mastello dell’organico, sottolavello, sacchetti per l’organico, per il non riciclabile e per la plastica, oltre al materiale informativo) potrà essere ritirato presso il Centro Comunale di Raccolta, in via Stazio, esclusivamente nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

Per ricevere le attrezzature è obbligatorio portare con sé documento di identità e tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta TARI. Chi è impossibilitato al ritiro, per motivi di invalidità o in età avanzata, potrà delegare una persona di fiducia. Le nuove attrezzature dovranno essere utilizzate a partire dalla data di avvio del nuovo calendario, consegnato a domicilio nelle prossime settimane, che sarà comunicata successivamente. Fino a quella data occorrerà utilizzare i mastelli in dotazione i quali, una volta entrato a regime il nuovo servizio, andranno smaltiti presso il Centro Comunale di Raccolta in via Stazio.

I condomini possono andare a ritirare le attrezzature; tuttavia, laddove, siano presenti i carrellati i residenti potranno conferire in essi i propri rifiuti.

Per quel che concerne le Utenze Non Domestiche la distribuzione verrà fatta a domicilio successivamente. Nel frattempo, si provvederà alla sostituzione e all’integrazione dei carrellati rotti.

Intanto nel weekend scorso è partita la distribuzione porta a porta del kit e dei ganci per l’esposizione corretta delle diverse frazioni di rifiuto nella zona “Abbondanza” al fine di avviare a partire dal 1 agosto un “progetto-pilota” mediante l’attuazione del nuovo calendario di raccolta.

Inoltre entro il 1 agosto verranno sostituiti i carrellati nella zona di Castel del Monte e nelle contrade.

Per ogni info e chiarimento si può contattare il numero verde 800959304 (raggiungibile esclusivamente da rete fissa); in alternativa il numero 3286955354 (da rete mobile e WhatsApp).

Sono, inoltre, attivi i profili Instagram e la pagina Facebook “Andria Differenzia” per restare aggiornati in tempo reale su tutte le news relative al servizio di igiene urbana, le regole di corretto conferimento da seguire, i servizi on demand.