Turismo: la Puglia si riconferma tra le mete più desiderate, in Italia e in tutta Europa

Con una situazione pandemica in miglioramento, rispetto ai due anni precedenti, è tornata anche la voglia di godersi una meritata vacanza. La situazione economica non permette, per una buona fetta di cittadini, di poter compiere lunghe tratte verso mete esotiche.

Eppure non c’è male, se la “condanna” è quella di restare in Puglia. La regione è infatti, come accade praticamente ogni anno, la meta preferita dagli italiani che scelgono di restare nel Bel Paese a trascorrere un weekend o una settimana di riposo, sempre in sicurezza. Luogo perfetto per tutte le necessità e richieste, dal clima mediterraneo che permette di sopravvivere con più risorse al caldo sempre più torrido, passando per il patrimonio culturale, le tradizioni e le feste popolari, senza dimenticare l’offerta enogastronomica e il divertimento per famiglie, giovani e bambini.

Insomma, ce n’è per tutti. La Puglia è inoltre quest’anno una delle mete più ricercate per quanto riguarda i voli aerei, attirando così anche una grandissima parte di stranieri che, come ormai da buona assodata abitudine, vengono a trascorrere qui le loro liete giornate di relax. È un dato che molti Europei scelgono l’Italia per passarvi l’estate, tanto da essere il secondo paese più ricercato, preceduto solo dal Portogallo.

Bari e Brindisi sono in cima a questa particolare classifica nella nostra regione, ma non dimentichiamo le meravigliose e innumerevoli spiagge, vero e proprio patrimonio paesaggistico mondiale. Tra nuovi ingressi e attese riconferme, anche quest’anno tante spiagge della regione hanno ottenuto il riconoscimento della “bandiera blu”, un monito importante che non determina solo la qualità delle acque ma anche delle zone che le circondano, ricordando parametri come la gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche e così via.

E come dimenticarsi di Andria, costantemente meta storico-culturale per buona parte di chi vi trascorre le vacanze. Irrinunciabile la visita al Castello, per rimembrare la storia della Casata di Svevia, e delle zone limitrofe, per un iter tutto da scoprire e, perché no, da gustare, considerando il nostro ricchissimo patrimonio culinario.

La voglia di raggiungere le nostre località aumenta col crescere delle temperature, anche se speriamo che questa relazione non sia più necessaria.

Intanto, a prescindere dall’età e dai desideri, la Puglia offre di tutto, inclusa la nostalgia del ritorno una volta finite le vacanze.