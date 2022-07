Nuove norme sull’urbanistica: l’unità della politica e i dubbi delle associazioni

Da un lato una sostanziale convergenza della politica, dall’altro le perplessità (sia nel merito che sul metodo) da parte di chi si occupa di ambiente in città. È quanto si registra a proposito delle nuove Norme Tecniche di Esecuzione, ossia quelle che propongono variazioni al Piano Regolatore Generale di Andria. La scorsa settimana l’Amministrazione le ha presentate pubblicamente alla cittadinanza.

Alcune associazioni si chiedono se sia consentito operare una variazione a un piano urbanistico che non è adeguato a una serie di leggi sovraordinate e, soprattutto, se si possa fare senza contraddittorio con le istituzioni (Ministero e Regione, ad esempio) che ne controllano la conformità.

«Quello che legittima le nuove Norme Tecniche di Esecuzione - spiegano gli ambientalisti - è un articolo che consente variazioni minime, che non modifichino cioè in maniera sostanziale lo strumento urbanistico vigente. Invece, quelle che ha reso note l’Amministrazione sono norme che potrebbero avere un impatto notevole ma non strategico sull’assetto territoriale». Per loro, infatti, manca un’analisi di scenario che faccia capire in che direzione si andrà e se sarà garantito uno sviluppo armonico del territorio. «Sembra - precisano - che si voglia derogare agli obblighi pianificatori e lasciare tutto all’iniziativa privata».

Le associazioni in questione si dicono favorevoli alle semplificazioni ma senza rinunciare a definire strumenti di regolazione delle varie attività e proposte. «Ad esempio – precisano - determinare lotti più piccoli in aree di espansione può essere utile ma solo se attuati secondo uno schema generale che riguardi l'intero comparto, tenendo conto al tempo stesso di strategie e obiettivi che il piano paesaggistico indica per le parti periurbane».

Inoltre, avrebbero voluto un confronto a monte, prima della redazione del documento e non postumo; soprattutto, condiviso con la cittadinanza e con chiunque portasse interessi diffusi, non solo di natura economica e commerciale. «Qual è l’obiettivo pubblico perseguito? - continuano - Se si tratta di mettere in moto la macchina edilizia, evidentemente questo è il momento più sbagliato perché è molto attiva».

Se da un lato auspicano un ulteriore confronto sul tema, dall’altro la loro linea è avviare sin da subito il percorso verso il nuovo strumento urbanistico, il PUG, tenendo conto del coinvolgimento dei tecnici che si è manifestato senza costi particolari proprio per la stesura delle nuove Norme di Attuazione.