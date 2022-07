Ass. Loconte: «Oltre 1 milione di euro per opere in zona Carmine ed eliminazione ponte Bailey»

È stato ufficializzato il decreto di ammissione al finanziamento del Comune di Andria per un importo interamente finanziato di 1 milione e 205mila euro per la progettazione e realizzazione delle opere finalizzate alla messa in sicurezza ed eliminazione del ponte Bailey su via Carmine.

Lo scorso 24 febbraio il Comune aveva presentato una candidatura per ottenere i contributi per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza del tratto di via Carmine è finalizzata appunto alla eliminazione del ponte Bailey.

«Ora - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, l’architetto Mario Loconte - possiamo contare su delle risorse necessarie per risolvere un'annosa questione che affligge un quartiere intero della città e che merita molta attenzione. Lavoreremo con l'obiettivo di eliminare definitivamente il ponte Bailey che, oltre a deturpare una viabilità strettamente collegata a siti di notevole valore storico e architettonico per la nostra città, e a provocare disagi ai residenti e ai pochi esercizi commerciali rimasti, rappresenta un costo di cui dobbiamo assolutamente liberarci».