«Mancanza di crescita professionale e contratto non rispettato: ecco perché ho lasciato il lavoro»

Ritorniamo su un argomento che abbiamo toccato circa un mese fa, quando abbiamo raccontato la storia di due trentenni, sposati da un anno, che si sono trasferiti in Svizzera alla ricerca di soddisfazione professionale. In questo mese siamo stati sommersi di commenti e racconti di uguale tenore, tutte storie con lo stesso leit motiv: Andria (ma non solo) non riesce a garantire spesso neppure le minime tutele lavorative.

Quella che state per leggere è l'ennesima testimonianza di chi ha dovuto lasciare Andria e la Puglia per trovare lavoro e fortuna al nord. Questa volta, però, la protagonista ha deciso di consegnarcela attraverso un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook.

«Dopo quattro anni ho lasciato un contratto a tempo indeterminato da salumiera – scrive - perché ne ho subite tante: tredicesime e quattordicesime pagate dopo due o tre mesi e detratte del 30%. Senza considerare il fatto che il contratto prevedesse 40 ore settimanali e in realtà ne facevo 62, comprese quelle della domenica. A questo aggiungeteci la mancanza di crescita professionale e di stipendio. Anzi, quando ho chiesto un aumento di salario, mi hanno sempre risposto: “Se non stai bene, quella è la porta”».

Poi la svolta: «Ho avuto il coraggio di stravolgere la mia vita, pur essendo sola, separata e con due figli. Lo scorso luglio, in prossimità del mio compleanno, ho fatto un biglietto aereo per raggiungere la città lombarda dove vivono mia sorella e mio cognato. A distanza di pochi giorni ho già un contratto in una catena di supermercati, ho cominciato da pochissimo. Lavorerò 40 ore settimanali e mi hanno assicurato che tutto ciò che farò in più mi sarà retribuito con puntualità. Potrò godere di cinque settimane all’anno di ferie e non due come accadeva nella vecchia azienda. Cambiare vita mi ha fatto sentire viva – conclude -, l’ho fatto soprattutto per i miei figli».