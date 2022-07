«È necessario aumentare in città i punti di distribuzione del kit della raccolta differenziata. L’ufficio convochi subito il gestore per concordare le modalità di potenziamento del servizio»: a scriverlo in una nota diffusa alla stampa sono i consiglieri comunali del Partito Democratico, Gianluca Sanguedolce, Luigia Fortunato e Mirko Malcangi, secondo cui «in una città di 100mila abitanti bisogna prevedere almeno un punto di distribuzione per quartiere».

«Si può immaginare sin da subito di riattivare l’hub vaccinale, la piscina comunale, i locali dello stadio degli Ulivi ed eventualmente le palestre delle scuole almeno per il periodo estivo - ribadiscono i tre nella nota - siamo sicuri che la ditta non si sottrarrà a valutare questa proposta, anche perché potrebbe facilmente utilizzare e reimpiegare le unità reclutate nelle scorse settimane per la distribuzione del materiale informativo».

«Il vecchio kit, invece, anziché essere riconsegnato, può rimanere nella disponibilità delle famiglie che se ne disferebbero una volta divenuto inutilizzabile. Così facendo si limiterebbero ulteriormente i disagi per gli utenti. Utenti che giustamente - concludono - si stanno chiedendo come mai in passato le dotazioni siano state consegnate a domicilio e oggi no».

Intanto, proprio con riferimento alle modalità di ritiro delle attrezzature (buste e mastelli) relative alle utenze domestiche singole, condominiali e delle aree extraurbane, l’Amministrazione ha sottolineato che la tipologia del servizio rifiuti non consente, allo stato, altre forme per permettere agli utenti di disporre di quanto è necessario per conferire i rifiuti.

«La modalità prevista per il ritiro è legata a quanto previsto negli atti della gara aggiudicata a GiAl Plast-SiEco - si legge in una nota - la modalità detta è legata proprio alla necessità di consegnare le buste identificate con il codice al solo contribuente titolare della bolletta Tari ed evitare così che il servizio venga reso a quanti non sono noti alle banche dati dell’Ufficio Tributi, ed evadono la tassa».

«Il ritiro presso il Palasport si è reso necessario anche a causa della concomitanza estiva con molti contribuenti assenti nei loro domicilii per motivi feriali. In ogni caso c’è tempo fino al 30 settembre prossimo per il ritiro, che può avvenire anche ricorrendo ad un delegato. Al termine di questo periodo ai gestori del servizio, se necessario, l’Amministrazione non esclude di chiedere di introdurre tutte le misure ulteriori che dovessero rendersi necessarie».

«Si ricorda poi che per ogni info e chiarimento si può contattare (solo da rete fissa) il numero verde 800 959304; in alternativa il numero 328 6955354 (da rete mobile e WhatsApp). Sono, inoltre attivi – sottolinea l’Ati Gial Plast e SiEco – i profili Instagram e la pagina Facebook “Andria Differenzia” per restare aggiornati in tempo reale su tutte le news relative al servizio di igiene urbana, le regole di corretto conferimento da seguire, i servizi on demand».