Ad Andria “Spighe Verdi” 2022 per il quarto anno consecutivo

Per il quarto anno consecutivo Andria è Comune “Spighe Verdi” 2022. Il riconoscimento è venuto da FEE Italia – Foundation for Environmental Education - che, in collaborazione con Confagricoltura, individua i Comuni che favoriscono lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente nelle aree rurali, attraverso un sistema di certificazione volontario, collaudato in 30 anni di esperienza internazionale. Al programma Andria partecipa dal 2019.

Nell’edizione 2022 sono 7 i Comuni certificati Spighe Verdi e Andria è tra i 63 dell’edizione 2022 (erano 59 nel 2021), mentre 13 sono le regioni rappresentate. Insieme ad Andria gli altri Comuni pugliesi sono: Bisceglie, Carovigno, Castellaneta, Ostuni, Troia, Ginosa e Pietramontecorvino.

Spighe Verdi punta a:

- valorizzare il proprio patrimonio rurale;

- programmare la gestione del territorio in un’ottica di sostenibilità;

- migliorare la qualità della vita in ambito locale;

- ridurre gli impatti sull’ambiente;

- favorire l’occupazione, soprattutto in ambito green;

- confrontarsi e misurasi con altre realtà.

Obiettivo del programma è creare un percorso virtuoso che parte dalle Amministrazioni comunali e coinvolge la comunità rurale verso obiettivi di sostenibilità e di migliorare la qualità della vita.

«Ancora una volta Andria, insieme alle altre 7 città della Puglia - commenta l'assessore alle Radici, Cesareo Troia - viene insignita come territorio rurale di qualità attraverso il riconoscimento di città: “Spighe Verdi 2022”. È l’attestazione a un territorio a vocazione rurale di qualità supportato da attività amministrativa dedita alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La riconferma di questa attribuzione fortifica il nostro territorio anche da punto di vista Turistico. Grazie a tutti gli agricoltori e i cittadini - conclude Troia - che credono e collaborano a un percorso di crescita sostenibile volto a lasciare un ambiente migliore per i nostri figli».

«È una grande gioia, per il quarto anno di fila Andria riceve la Spiga Verde - commenta il conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, presidente emerito di Confagricoltura Puglia - meritato riconoscimento per il grande lavoro di squadra, quotidiano, di aziende agricole, agricoltori e tutti i cittadini che hanno a cuore l'ambiente ed il patrimonio rurale cittadino. La mia è un'azienda agricola che da anni pratica agricoltura integrata e sostenibile, tante altre aziende hanno scelto la strada del biologico o del biodinamico. Tutte pratiche agricole estremamente attente a dar vita a prodotti a denominazione di origine di altissimo profilo organolettico e salutistico sempre tutelando l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità ed il patrimonio umano di cui siamo orgogliosi. È la strada del futuro, del progresso. Il mondo sceglie sempre più prodotti che nascono da filiere sane e controllate e noi, nel cuore dell'olivicoltura di alta qualità, non possiamo che esserne protagonisti».

«Dev'essere il nostro momento. È il momento di far valere il nostro patrimonio e di portare valore aggiunto alla nostra comunità. È netta, chiara e sostanziale la differenza che c'è tra i nostri prodotti e quelli che si trovano in offerta su un volantino qualunque, spesso prodotti che nascono al di là del Mediterraneo, dalla schiavitù, dallo sfruttamento, dalla totale assenza di norme igienico sanitarie e purtroppo anche dalle frodi. Ma questo dev'essere da incentivo a fare sempre di più e sempre meglio. Quindi, grazie all'Amministrazione comunale per il lavoro svolto - conclude il conte Spagnoletti Zeuli - e un grandissimo augurio a tutta la comunità andriese per questo prestigioso riconoscimento».