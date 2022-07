Servizio rifiuti, i lavoratori: «Rivedere con urgenza i turni fino alla fine dell'emergenza caldo»

«Pur comprendendo le difficoltà legate alla fase di start up, queste organizzazioni sindacali chiedono di rivedere con urgenza i turni fino alla fine dell’emergenza caldo»: è quanto scrivono in una nota FP CGIL BAT e FIADEL a difesa dei lavoratori di Gialplast e Sieco, le imprese che si occupano del nuovo servizio di igiene urbana ad Andria.

«Nonostante l’incontro svoltosi recentemente, nulla sembra cambiato - si legge nella segnalazione alle società - abbiamo chiesto a gran voce turni e condizioni di lavoro adeguate al caldo torrido di queste settimane e alle condizioni di diversi lavoratori che per l’età e le limitazioni fisiche non sono in condizione di lavorare nelle ore più calde della giornata; richieste di buon senso abbinate alla necessità di trovare in fretta soluzioni organizzative per arrivare a pieno regime».

Nella lettera firmata dai coordinatori sindacali, Emanuele Papeo e Vito Bellisario, le organizzazioni preannunciano che «di fronte alla sicurezza dei lavoratori è finito il tempo della comprensione e che gli stessi non devono sempre pagare lo scotto di decisioni aziendali frettolose ed approssimative anche in riferimento a spogliatoi e docce ubicate in container o di depositi di mezzi ubicati in più luoghi, tutte decisioni che aggravano le non poche difficoltà operative degli stessi lavoratori costretti coi propri sforzi a dover recuperare le difficoltà operative aziendali».

«All’amministrazione comunale - concludono - si chiede di farsi portavoce delle istanze dei lavoratori; in mancanza nei prossimi giorni ci saranno presidi di protesta».