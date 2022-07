Allestiti vari sportelli per la distribuzione del materiale per effettuare la raccolta differenziata

Partirà venerdì 29 luglio e durerà fino al 30 settembre l’attività di distribuzione delle nuove attrezzature per il servizio di igiene urbana nel Comune di Andria.

Nel punto di distribuzione all’interno del Palazzetto dello Sport, in corso Germania, sono stati allestiti ben cinque sportelli per accogliere le utenze, cui si aggiunge la postazione attiva il martedì e il giovedì pomeriggio all’interno del Centro Comunale di Raccolta in via Stazio.

In questa fase potranno ritirare il kit le utenze domestiche singole, condominiali ed extraurbane. Le nuove attrezzature potranno essere utilizzate a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo calendario. Fino a quel giorno occorrerà seguire il calendario di raccolta vigente, conferendo i rifiuti nei mastelli in dotazione.

Quando il passaggio diventerà effettivo le vecchie attrezzature potranno essere consegnate al Centro Comunale di Raccolta. Orari dei Punti di Distribuzione: - Palazzetto dello Sport (con 5 postazioni distinte): Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 /16.00-18.00 Sabato: 9.00-13.00 - Centro Comunale di Raccolta Martedì e giovedì: 16.00-18.00

In cosa consiste il kit?

N. 1 mastello blu per la carta;

N. 1 mastello verde per il vetro;

N. 1 mastello marrone per l’organico;

N. 1 mastello sotto lavello;

Sacchetti in Mater-Bi per l’organico; Sacchetti per la plastica; Sacchetti per il non riciclabile; Materiale informativo.



I mastelli, a differenza delle attrezzature in dotazione, sono dotati di codice e tag RFID che verranno assegnati alla singola utenza in fase di distribuzione.



Quali sono i documenti necessari per ritirare le attrezzature? Documento di identità e tessera sanitaria dell’intestatario TARI. È possibile delegare al ritiro.



Quanto dura la distribuzione? Si potranno ritirare le attrezzature dal 29 luglio al 30 settembre.



Calendario utenze domestiche Occorre seguire il calendario vigente fino a nuova comunicazione. Il nuovo calendario di raccolta verrà consegnato a domicilio.



Condomini Gli utenti che risiedono nei condomini possono recarsi al Punto di Distribuzione per ritirare le nuove attrezzature. Chi ha i carrellati può continuare a conferire all’interno di essi i rifiuti. I carrellati rotti verranno sostituiti.

Anziani e persone con disabilità Il ritiro delle attrezzature potrà avvenire su delega ad un parente/persona di fiducia. Il modulo per l’autocertificazione si potrà compilare direttamente al Punto di Distribuzione. È necessario portare copia del documenti di identità e del codice fiscale dell’intestatario TARI. È possibile, inoltre, in questa sede compilare un modulo per richiedere il ritiro aggiuntivo di pannolini/pannoloni.



Vecchie attrezzature Bisognerà continuare ad utilizzarle fino all’entrata in vigore del nuovo calendario di raccolta. Dopo quella data potranno essere consegnate al Centro Comunale di Raccolta.



Utenze non Domestiche La consegna verrà effettuata a domicilio. Fino ad allora occorre seguire il calendario di raccolta in vigore. I contenitori rotti verranno subito sostituiti. Intanto nel weekend scorso è partita la distribuzione porta a porta del kit e dei ganci per l’esposizione corretta delle diverse frazioni di rifiuto nella zona “Abbondanza” al fine di avviare, a partire dal 1 agosto, un “progetto-pilota” mediante l’attuazione del nuovo calendario di raccolta. Inoltre entro il 1 agosto verranno sostituiti i carrellati nella zona di Castel del Monte e nelle contrade. Per ogni info e chiarimento si può contattare il numero verde 800959304 (raggiungibile esclusivamente da rete fissa); in alternativa il numero 3286955354 (da rete mobile e WhatsApp). Sono, inoltre, attivi i profili Instagram e la pagina Facebook “Andria Differenzia” per restare aggiornati in tempo reale su tutte le news relative al servizio di igiene urbana, le regole di corretto conferimento da seguire, i servizi on demand.