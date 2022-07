Ieri, venerdì 29 luglio '22, è stato il primo giorno di distribuzione del nuovo kit per la raccolta differenziata che partirà ufficialmente ad ottobre. Tutto è sembrato fluire in modo liscio e senza evidenti difficoltà logistiche: oltre 700 i kit distribuiti ad altrettante utenze domestiche. Una situazione piuttosto fluida così come rimarcato da Paolo Perrone, responsabile comunicazione per la Gial Plast SiEco che gestisce il serivizio di raccolta dei rifiuti: «Siamo partiti molto bene con la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata. La scelta del Palasport si è rivelata funzionale e confortevole: sono 6 le postazioni indipendenti; c'è un ampio magazzino che ci permette costantemente di produrre i kit per la consegna. Nonostante l'afflusso importante siamo riusciti a dare fluidità grazie all'organizzazione e grazie anche alla struttura che ci è stata messa a disposizione dall'ente comunale».

Non poche polemiche hanno accompagnato i giorni precedenti la diffusione dei comunicati stampa che annunciavano le modalità di distribuzione dei mastelli rispetto alla consegna a casa: «Questa è una scelta fatta sulla base di motivazione di natura tecnica, nel rispetto delle attuali direttive Arera. Il kit deve essere associato in maniera univoca all'utente, noi lo facciamo attraverso la lettura dei codice a barre degli RFID (identificazione a radiofrequenza) e delle tessere sanitarie. Diventa importante avere a disposizione attrezzatura adeguata: pc, pistole barcode e tavolette per la firma digitale; va da sé che la soluzione migliore è quella di avere un punto fisso dove, tra l'altro, si riesce ad avere una linea internet stabile che ci possa permettere di trasferire il dato direttamente ai server. È principalmente questo il motivo per cui non si effettua la consegna porta a porta alle utenze domestiche. È prevista invece una consegna domiciliare con i nostri mezzi per le utenze non domestiche, poiché trattasi di contenitori molto più grandi. Per quanto riguarda la questione degli anziani e delle utenze che sono impossibilitate a raggiungere i punti di consegna, abbiamo sempre dato la disponibilità della delega: l'utente può recarsi presso i punti di consegna portando il codice fiscale di chi delega e, compilando in seduta stante un piccolo modulo. Le utenze svantaggiate, invece, grazie anche all'attività che verrà fatta insieme al comune e ai servizi sociali vedranno una specifica modalità di consegna. Siamo attenti a tutte le esigenze» conclude Perrone -.

Ricordiamo gli orari e i giorni in cui è possibile recarsi a ritirare il kit per la raccolta differenziata presso il Palasport, dal lunedì al venerdì 9- 13 / 16 - 18, il sabato 9-13. il martedì e il giovedì è possibile recarsi presso il Centro comunale di Raccolta di via Stazio, dalle 16 alle 18.