Scioperano i lavoratori Pubbliparking e Multiservice

La Segreteria FILCAMS CGIL BAT ha indetto lo sciopero dei dipendenti della Publiparking e della società in house AndriaMultiservice, per l’intera giornata del 3 agosto, con un sit in davanti a Palazzo di Città di Andria.

«Siamo preoccupati –scrive in una nota il Segretario Generale FILCAMS CGIL Bat, Tina Prasti- dalla grave situazione di incertezza causata dalle motivazioni delle dimissioni dell’Amministratore Unico di Andria Multiservice S.p.A. Ing. Riccardo Infante, nonché dalle dichiarazioni del Sindaco di Andria Avv. Giovanna Bruno che asserisce che il servizio di gestione dei parcometri non prevede una clausola sociale a garanzia del personale, il tutto amplificato dalla mancata definizione delle procedure di internalizzazione del servizio parcometri del Comune di Andria, con consequenziale internalizzazione del personale addetto alla sosta a pagamento, attualmente alle dipendenze di Publiparking, la cui gestione del servizio è in proroga.

In considerazione della mancata convocazione delle Organizzazioni Sindacali per l’avvio di una trattativa tesa alla ricerca di tutte le soluzioni utili per scongiurare una crisi sociale ed occupazionale e di premesso, la FILCAMS CGIL Bat, a salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e reddituali, proclama lo sciopero per l’intera giornata del 3 agosto 2022, con un sit – in di protesta dei lavoratori delle due aziende, dinanzi la sede di piazza Umberto n. 9 del Palazzo di Città dalle ore 08.00 alle ore 13.00».