Allattamento al seno, quanto sostegno alle mamme?

È iniziata ieri la #worldbreastfeedingweek (1/7 agosto), settimana mondiale dell’allattamento al seno promossa da UNICEF e World Health Organization (WHO) (Organizzazione Mondiale della Sanità).



L’allattamento al seno è la migliore nutrizione possibile per un bambino durante i primi sei mesi di vita, perché lo aiuta a crescere sano, a prevenire le malattie e a potenziare lo sviluppo del cervello.



Nonostante i progressi fatti in questi anni, ancora oggi, solo il 44% dei neonati viene allattato esclusivamente al seno nei primi sei mesi di vita (dato < al 50 % obiettivo dell’Assemblea Mondiale della Sanità entro il 2050) e meno della metà dei neonati viene allattata al seno nella prima ora di vita.



Proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento è più importante che mai, non solo per aiutare il nostro pianeta ma anche per la sopravvivenza, la crescita e lo sviluppo di milioni di bambini, secondo quanto affermano appunto Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità.

Eppure sull'allattamento al seno si sentono e sperimentano ancora tante inesattezze, ancor più teorie fantasiose, che io stessa potrei testimoniare, ma su cui lascio parlare una mamma che ci ha scritto:

«È dura ma ho scelto di andare avanti. Parlo dell'allattamento al seno, che tutti a parole sostengono ma poi poco si fa in concreto:

- negli ospedali non viene promosso, anche se le condizioni cliniche lo permettono, lo "skin to skin", cioè la pratica di posizionare il neonato nudo subito dopo la nascita sul petto della mamma, pelle a pelle, coperti da una coperta, che tra gli altri benefici incoraggia l'avvio dell'allattamento materno. Io, dopo un cesareo, ho visto mio figlio dopo più di 3 ore perché il personale "era impegnato";

- spesso, sempre negli ospedali, il personale "suggerisce" di dare biberon di latte artificiale ai neonati per evitare la "seccatura" di supportare le mamme che invece desiderano imparare come attaccare efficacemente il proprio figlio;

- siamo circondati ancora da dicerie su cose da mangiare e non mangiare, su doppie o triple pesate, su ciucci e interferenti vari;

- a un certo punto non "sta più bene" allattare: "ancora?!", domandano in tanti. Come rispondere a giudizi gratuiti e che non sanno nulla del rapporto di quella madre e di quel figlio?

Eppure basterebbe poco: un sorriso, un aiuto concreto alla mamma che ha da poco partorito e si trova sommersa da mille aspettative (soprattutto altrui) nel mare degli ormoni, un suggerimento utile come quello di rivolgersi a professionisti del settore come ostetriche o consulenti dell'allattamento, anche gratuitamente presso il Consultorio.

Vorrei solo lasciare a tutte un pensiero che mi ha spesso sostenuto nei duri e non sempre appaganti (ma impagabili) mesi di maternità: mai lasciarsi opprimere dal ritmo incalzante della vita, dalle faccende di casa, dal lavoro e dalle bollette da pagare.

Meglio trovare la forza di fermarsi e ascoltare i bambini, cullarli, tenerli in fascia, allattarli se è questo il vostro percorso. E se non lo è, pazienza, i bambini si amano anche senza allattamento al seno. Ma non lasciatevi scoraggiare dalle tante difficoltà, se volete seguire questa strada: cercate aiuto, io l'ho trovato e sono felice di aver avuto questa possibilità».