Unione Sindacale di Base: «Andria Multiservice uno sciopero strumentale»

«Apprendiamo dalla stampa che mercoledì 3 agosto è previsto uno sciopero dei Lavoratori della AndriaMultiservice. Non vogliamo entrare nel merito delle motivazioni dello Sciopero, lo sciopero rappresenta sempre una giusta e legittima forma di autotutela collettiva dei lavoratori ed ognuno cosi come stabilito dalla Carta costituzionale lo esercita in maniera individuale, ma sinceramente in un momento cosi particolare per la vita della Società pubblica sinceramente non riusciamo a capirlo e condividerlo - si legge nella nota a firma di RSA – USB Andriamultiservice Burdo – Campana – Fasciano – Zaccaro RSA - OSA Andriamultiservice Attimonelli – Fuzio - Leonetti.

Non più tardi di dieci giorni fa l’Amministrazione Comunale ha fornito chiare e inequivocabili chiarimenti in merito al percorso di rilancio della Andriamultiservice. Incontro a cui la O.S. che indice lo sciopero non è stata invitata né ha richiesto un confronto. Oggi lo sciopero arriva in un momento delicato, viste anche le dimissioni dell’Amministratore Unico, rischiando di creare solo confusione fra i Lavoratori. Se questo sciopero “serve” per salvaguardare i Lavoratori della Publiparking allora è necessario fare chiarezza… per USB e OSA nessun Lavoratore deve perdere il proprio posto di lavoro e, nel processo di assorbimento nella Andriamultiservice del Servizio, bisognerà tenere conto di tutto questo.

Ma è altrettanto necessario che si proceda per gradi e con la giusta conoscenza di tutte le questioni (in primis quella economica) per evitare di fare un danno ai Lavoratori della Publiparking e alla Andriamultiservice. Abbiamo chiesto, nell’incontro con l’Amministrazione Comunale, che si faccia subito un incontro specifico con tutte le organizzazioni sindacali per comprendere al meglio come procedere, incontro che abbiamo sollecitato nuovamente. Riteniamo che il buon senso debba prevalere evitando fughe in avanti. Per queste ragioni, oggi sciopero sembra solo strumentale, e l’Unione Sindacale di Base e OSA non aderiranno a detta azione di sciopero».