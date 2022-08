Volo aereo cancellato da Skiathos: l’Odissea di una famiglia andriese

È un’Odissea nel Mediterraneo quella che hanno vissuto i passeggeri del volo WizzAir Skiathos – Napoli in programma ieri sera alle 22. Tra gli altri anche una famiglia andriese che ci racconta che il viaggio è stato rimandato prima di mezz’ora, poi di un’ora e ancora di un’altra ora. «In sostanza saremmo partiti all’1:30 ma alle 23:45 ci hanno avvisato che il volo era annullato – spiegano. A quell’ora l’aeroporto avrebbe chiuso, perciò, veniamo tutti messi gentilmente ma “fermamente” alla porta».

Nonostante tutto questo, la compagnia aerea WizzAir non ha stabilito alcuna comunicazione con i 250 passeggeri che hanno dovuto gestire autonomamente la situazione. In aeroporto hanno solo ricevuto un foglio che descrive i diritti di chi viaggia e come fare reclamo e ricevere il rimborso per il disservizio subìto. «Con non poca difficoltà visto che siamo ad agosto e, quindi, tutti gli alberghi sono pieni, dopo aver recuperato i bagagli abbiamo trovato un posto per dormire».

Ora i viaggiatori andriesi sono di nuovo in aeroporto perché nella notte hanno prenotato un volo Volotea in programma questa mattina alle 10:30. «Noi abbiamo individuato questa soluzione ma molta gente ha contato sul volo WizzAir delle 18:30 di questa sera che, però, poco fa, alle 8, è stato annullato».