“Educare in Comune”, l’amministrazione vince un bando ministeriale: in arrivo oltre 140mila euro

E’ pari a 141.300,00 € il finanziamento attribuito al Comune di Andria con l’approvazione del progetto “Armonie plus” a valere sul bando emanato a dicembre 2020 dal Dipartimento per le politiche della Famiglia per il contrasto della povertà educativa ed il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni, nella linea di azione “Famiglia come risorsa”.

La proposta progettuale candidata dall’ufficio Servizi Sociali ed elaborata con Enti del Terzo Settore (capofila la Coop. Soc. Nuove prospettive, in rete con Ass. Riscoprirsi, Ass. Iridea, Ass. Una Famiglia in Più, Coop. Sociale Primi passi, Caritas Diocesana, Lega Ambiente) è orientata alla promozione di interventi a favore dei nuclei familiari in difficoltà, maggiormente colpiti dagli effetti negativi prodotti dalla pandemia e al contrasto dell’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, ed oggi si inserisce in un articolato programma di servizi nel predisponendo Piano di Zona 2022-2024.

Destinato a sostenere la famiglie andriesi con figli in età prescolare, il progetto si concentra sulla sperimentazione di modelli innovativi di comunità solidale, dove genitori e minori sono parte attiva degli interventi.

L’obiettivo è quello di fornire supporto alla genitorialità con particolare attenzione rivolta al sostegno dei genitori “nei primi 1000 giorni dalla nascita”, attraverso la creazione di una rete di servizi e l’attivazione di percorsi finalizzati al sostegno e potenziamento delle competenze genitoriali, con attività di ascolto, informazione, consulenza psico-socio-educativa nell’ambito dell’home visiting.

L’Assessora alla Persona, dott.ssa Dora Conversano, esprime il suo apprezzamento per la dinamica virtuosa di progettazione condivisa che gli Assistenti sociali hanno saputo riattivare: «Ancora un risultato concretamente significativo non solo per la lungimirante prospettiva formativa del progetto presentato, ma anche per essere tra i “soli” 24 progetti approvati a livello nazionale sulle oltre 900 domande giunte dai diversi comuni.

Pensare ad una progettazione concreta di sostegno alle famiglie e alla genitorialità attraverso percorsi formativi, educativi, socializzanti di nuclei con bambini in età prescolare è davvero riuscire a guardare oltre».