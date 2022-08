Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Andrea Sinigaglia

A poche ore dalla morte del Direttore sanitario dell'ospedale di Andria, Andrea Sinigaglia, si moltiplicano i messaggi di cordoglio delle Autorità civili e politiche.

La Sindaca Giovanna Bruno: «Con dolore e sgomento ho appreso della scomparsa del dott. Andrea Sinigaglia. La morte mette sempre un punto, definitivo.

Un abbraccio di vicinanza a tutta la famiglia e all'intera ASL BAT, per questa grave perdita. Professionista serio e attento, che ho avuto la possibilità di conoscere da tempo, per motivi lavorativi. Uomo propenso all'ascolto e alla risoluzione dei problemi. Voglio ricordarlo così, ringraziandolo per il lavoro svolto nel suo pur breve tempo a servizio del nostro presidio ospedaliero».

Alessandro Delle Donne, già direttore generale della Asl Bat: «Piango oggi la morte inattesa di un uomo onesto, grande lavorare, infaticabile medico sempre a servizio di pazienti e di colleghi. Della sua lunga esperienza professionale, ricca di sfide e successi, ho avuto l’onore di condividere gli anni difficili e complicati della pandemia da Covid-19. Anche in quei frangenti di emergenza, il direttore Sinigaglia non si è mai risparmiato, profondendo tutte le sue energie per dare la migliore assistenza possibile ai pazienti e la migliore guida possibile al personale che ha lavorato con lui, lavorando sempre con passione e gran cuore. Il suo grande cuore, oggi, però ’ha tradito’».

Grazia Di Bari, consigliera regionale: «Apprendo con dolore della scomparsa improvvisa del dottor Andrea Sinigaglia, direttore sanitario dell’ospedale Bonomo di Andria dallo scorso luglio e figura di riferimento per tutta la provincia Bat per il grande lavoro svolto in questi anni da direttore sanitario dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Oggi perdiamo un professionista, le cui doti erano riconosciute e apprezzate da tutti, che tanto ha fatto per la nostra sanità, specie in un periodo difficile come quello della pandemia. Lo ricorderemo sempre con profonda gratitudine. Il mio pensiero va ai suoi cari in questo momento di profonda tristezza».

Antonio Veneziano, presidente della Croce Rossa di Andria: «Ti vogliamo ricordare così Andrea, il giorno dell'inaugurazione tu eri lì con noi: un grande medico, un amico. Non eri un Volontario ma eri sempre pronto a rispondere ad ogni nostra chiamata. Ci sono alcuni che portano una luce così grande nel mondo che anche dopo che se ne sono andati la luce rimane. Tutta la famiglia della Croce Rossa ti abbraccia».