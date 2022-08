"Andria IAT 2022": il Comune ammesso al finanziamento regionale per il rilancio dell'info point

Buone nuove per l’accoglienza turistica in città. La proposta "Andria IAT 2022" è stata ammessa a finanziamento regionale. Il progetto, così come indicato nell’avviso regionale, sarà cofinanziato dalla Regione Puglia (15.900 euro) e dal Comune di Andria (4.100 euro).

Diverse le attività che andranno a realizzarsi e che saranno volte al al potenziamento e qualificazione dell’info-point sito nell’Ufficio IAT di Piazza Catuma.

Innanzitutto, sono stati previsti il prolungamento degli orari di apertura del punto di accoglienza rispetto all’orario ordinario e una calendarizzazione degli eventi utili a stimolare la curiosità degli utenti/turisti.

Inoltre, sarà garantita la presenza di un gruppo di lavoro, addetto allo svolgimento delle attività di front office e attività di animazione on-site, in grado di offrire una esperienza turistica unica e positiva che garantisca la buona reputazione della destinazione e che sarà composto da una o più figure che complessivamente abbiano specifiche competenze linguistiche, informatiche, marketing territoriale e comunicazione digitale e/o social media marketing. Prevista la presenza di almeno una guida/accompagnatore turistico abilitato dalla Regione Puglia.

Anche la comunicazione sarà potenziata con un piano integrato on/off-line atto ad aumentare la visibilità e le opportunità offerte dal territorio del Comune proponente e dai Comuni limitrofi, attraverso l’attuazione di azioni di comunicazione digitale e la realizzazione di materiale editoriale informativo.

In particolare, il piano dovrà perseguire l’obiettivo di “raccontare” ciò che la Puglia ha da offrire come destinazione turistica, evidenziando l’attrattività turistica del territorio di riferimento, attraverso una comunicazione online (che intercetti e assista gli utenti in tempo reale e che sia funzionale allo spostamento di fatto della conversazione con il turista dal telefono al web), una comunicazione off-line (da realizzare attraverso materiali editoriali e promozionali quali, ad esempio, dépliant, mappe, guide tematiche, flyer) e attività di animazione on-site (ambientata nei locali degli info-point turistici o negli spazi in prossimità degli stessi o nel territorio del Comune proponente, al fine di valorizzare il patrimonio naturalistico, artistico-culturale ed enogastronomico).

Particolare importanza rivestirà la capacità delle attività di incrementare gli aspetti legati al turismo ecosostenibile, attraverso l’utilizzo ed il consumo di prodotti agro-alimentari del territorio rurale regionale, la valorizzazione di sistemi museali naturalistici e centri visita delle aree protette, l’utilizzo della mobilità lenta e sostenibile per la scoperta dei territori.

L’assessore alle radici, Cesareo Troia, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e ha comunicato che gli uffici sono a lavoro per consentire la realizzazione di quanto previsto necessario per rilanciare l’accoglienza turistica in città.