Ripulito il Monumento ai Caduti

«Questa mattina all’alba sono state effettuate le operazioni di pulizia per rimuovere le scritte vandaliche che vi ho mostrato qualche giorno fa - a dichiararlo è la Sindaca, Giovanna Bruno, in un post sui social.

Oggi il nostro Monumento ai caduti torna ad essere limpido come dovrebbe essere e consiglio di portarci i vostri figli, per spiegare loro cosa rappresenta e cosa significano quei nomi scolpiti nella pietra.

Quello di stamattina è stato un costo non previsto per la nostra città, come tanti altri, necessario però per porre rimedio agli ennesimi gesti di inciviltà.

Occorre educarci al bello perché dobbiamo amare Andria e valorizzarla in ogni suo spazio».