Incendio a Castel del Monte: «Nessun danno risulta essere stato arrecato alla struttura»

A seguito dell’incendio che ha interessato la pineta antistante al monumento Castel del Monte, propagatosi nel primo pomeriggio di sabato 6 agosto 2022, con immediata evacuazione di ospiti e personale; a margine delle operazioni di spegnimento conclusesi in data 7 agosto; a conclusione dei sopralluoghi effettuati di concerto con la Soprintendenza per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, nell’area su cui ricade il sito Unesco, e terminati in data 11 agosto, la direzione regionale Musei Puglia ha voluto precisare quanto segue: «nessun danno risulta essere stato arrecato alla struttura, né internamente né esternamente; risulta compromessa la rete elettrica, e quindi intaccata la connessione internet e la linea telefonica, essendo stati travolti dall’incendio i pali dell’elettricità che circondano l’area;

Sebbene si sia ricorso a una soluzione temporanea in attesa del perfezionamento degli interventi di ripristino, il funzionamento del POS in loco per l’acquisto dei biglietti di ingresso potrebbe segnalare, a tratti, problemi di collegamento alla rete. Si fa presente, a tal proposito, che le casse sono abilitate ad accettare anche moneta contante.

La Direzione Regionale Musei Puglia ringrazia i Vigili del Fuoco, il Comune di Andria, il Parco dell’Alta Murgia, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif), i carabinieri forestali, la protezione civile, polizia locale, tutte le forze dell’ordine, i volontari, nonché il personale del Ministero in servizio a Castel del Monte per il grande sforzo profuso nella gestione e contenimento dell’emergenza e, in particolare, nella protezione del maniero federiciano». ​