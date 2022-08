Ritorna la processione notturna della “Madonna d’Andria”

Ritorna un appuntamento molto caro agli andriesi: sabato 27 agosto p.v., alle ore 3:00 avrà inizio la tradizionale processione notturna per il trasferimento della statua della Madonna dei Miracoli dalla Cattedrale alla Basilica, in previsione della festa patronale in onore della "Madonna d'Andria" e di San Riccardo in programma la penultima domenica di settembre.



Questo il percorso: p.zza Duomo – via La Corte – via Vaglio – p.zza Vittorio Emanuele – via Porta Castello – via G. Bovio – p.zza Municipio – pendio San Lorenzo – via S. Andrea – via Santa Maria dei Miracoli – piazza S. Pio X.

Dopo la processione ci sarà la Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.



Inoltre presso il Santuario della Madonna dei Miracoli, dal 29 agosto al 14 settembre, ogni sera alle ore 21:00 ci sarà la "Veglia di Preghiera" in preparazione alla Festa Patronale.