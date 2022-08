Elezioni politiche: orari apertura ufficio elettorale

Andria ammessa ai finanziamenti per asili nido

Politica

€ 1.900.000,00 per asili nido e centri per l'infanzia. La Sindaca Bruno: «Grazie a questi finanziamenti PNRR, potremo non solo realizzare nuovi poli per l'infanzia, ma anche avere la copertura economica per il loro mantenimento»