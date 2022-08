Mentre tutti erano con i piedi in acqua, Andria bruciava nell'indifferenza di molti

«Ad Andria la criminalità sta alzando il tiro» è quanto denunciato dall’assessore alla sicurezza, Pasquale Colasuonno, a seguito dei diversi episodi criminosi verificatisi in città. Il componente della Giunta comunale, nella sua nota, richiama un’altra forte denuncia fatta dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trani, dott. Renato Nitti che definisce «la Bat provincia fortemente esposta a mafie».

Dopo queste parole ci si aspettava che tutta la città intervenisse e scendesse per strada per sottolineare che in città i criminali sono in piccola minoranza.

Invece, il silenzio totale. A parte la Prefettura che subito si è attivata, la Sindaca che è intervenuta per rimarcare l’impegno per una città che viva nella legalità e la nota di solidarietà delle forze di maggioranza per quanto accaduto qualche giorno fa, null’altro.

Politica, associazioni e rappresentanti istituzionali ai vari livelli non hanno proferito parola e non si sono nemmeno attivati per organizzare un momento di presenza fisica sul territorio e rimarcare il “no all’illegalità”.

Eppure, su argomenti meno importanti di parole se ne sprecano. Forse, evidentemente, una buca stradale ha più valore di un incendio appiccato ai piedi di Castel del Monte o di mezzi incendiati per “lanciare un segnale” che la magistratura si spera possa decifrare quanto prima.

Si badi bene, la problematica non è solo legata alla sicurezza in sé. È più di una questione morale, etica, sociale e politica, perché la legalità non si diffonde solo con la presenza di forze dell’ordine, ma è necessario un impegno all'unisono finalizzato a promuovere la cultura della legalità 365 giorni l’anno e non esclusivamente durante le “giornate della memoria”.

Se la “città per bene” non si riappropria dell’intero territorio, lo farà quella parte di città che vive secondo le proprie regole, e questo non può più essere tollerato. E non è nemmeno giustificabile il fatto che il tutto sia accaduto durante le vacanze estive dove tutti, più o meno, stanno con i piedi nell'acqua piuttosto che sulla terra di Andria che intanto "brucia".

È necessario rivedere le priorità che non possono essere le buche stradali, la campagna elettorale e le polemiche quotidiane, perché così non si va da nessuna parte. Andria, come tante città, oltre al PNRR, ha bisogno di un vero e proprio PLR (piano locale per la resistenza) che sappia conciliare con le poche risorse a disposizione, azioni volte a migliorare la vivibilità a 360 gradi della nostra città.

Nell’attesa, un primo segnale, potrebbe essere quello di far costituire l’ente parte civile in tutti i processi che riguardano quanto accaduto e che, si spera, non si verifichi più.