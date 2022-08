Agosto, deserto culturale e d’intrattenimento per i giovani di Andria

Lo scorso Ferragosto autorità locali e nazionali si sono affrettate ad augurare buone vacanze ai cittadini. Si sono rivolti pensieri anche a quelle persone che non sono partite e che per scelta, difficile condizione economica o qualsiasi altra motivazione, sono restate nei comuni di residenza. Tra queste ci sono i giovani (si pensi alla fascia d’età che va dai sedici ai venticinque anni). Molti di loro sono studenti che, non avendo un lavoro, non possono permettersi viaggi; altri sono universitari o lavoratori fuori sede che approfittano dell’estate per ritornare in città. A questa fascia di popolazione che cosa viene offerto?

«Poco o nulla», stando alle testimonianze di alcuni ragazzi andriesi in una serata d’un sabato d’agosto. «I luoghi della città da cui ci saremmo aspettati intrattenimento, accoglienza e aggregazione hanno comunicato la chiusura per ferie proprio nei giorni centrali del mese. Zero eventi, anche “banali” proiezioni di film all'aperto (ne registriamo alcune organizzate dalla scuola "Carafa" e riservate agli studenti, ndr)».

«Non scendevo da Natale - racconta un’altra ragazza andriese che studia e lavora a Torino - e ho trovato una città “elitaria” nel senso che per una questione economica, al di là di classici bar e pizzerie, i pochi e nuovi locali aperti non sono per tutti i giovani. Poi - continua - mancano iniziative culturali rivolte a noi. A Trani, invece, ho assistito a concerti, stand up comedy e dj set». A questo aggiunge la questione delle aule studio: «Ogni volta che torno, soprattutto in estate e nonostante la presenza di un buon numero di fuori sede, soffro la mancanza di spazi per studiare. Senza considerare gli improponibili orari della biblioteca, è quasi impossibile trovare un posto che dia concentrazione o la possibilità di incontrare altre persone e con diverse esperienze. La scorsa estate ho dovuto frequentare la biblioteca di Trani».

«Aspettiamo il Castel dei Mondi - concludono i ragazzi - un festival anticipato dall’installazione in piazza Catuma di cui dobbiamo fruire ostacolati da transenne: forse, a pensar male, stiamo confermando di essere incivili e che senza “recinto” andremmo a deturparla?».

Da ultima (e certamente non per importanza) aggiungiamo la questione sicurezza: è scarsa la percezione che si ha di questa in città, basta osservare i mezzi elettrici che sfrecciano senza rispetto delle regole da parte dei conducenti. Evidentemente, però, non si tratta solo di sensazione: qualche giorno fa la Polizia di Stato ha comunicato la segnalazione di un minorenne per detenzione di sostanza stupefacente destinata al consumo personale, oltre che l’arresto di un suo coetaneo per possesso di droga e denaro derivante probabilmente da attività illecita. Fatti accaduti in villa comunale, altro luogo di aggregazione, sulla cui area «da tempo - precisa la Polizia - giungono segnalazioni di presenze sospette verosimilmente coinvolte in un’attività di spaccio avente come destinatari consumatori di giovanissima età». Tutto questo senza considerare le azioni criminali che la comunità ha subìto in queste ultime settimane: incendi a Castel del Monte e di due mezzi per la raccolta rifiuti, e bomba carta davanti ad un negozio.