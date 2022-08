Diocesi di Andria: nuove nomine e avvicendamenti negli incarichi pastorali

In vista del nuovo anno pastorale 2022/2023, il vescovo di Andria, monsignor Luigi Mansi, ha reso note alcune decisioni riguardanti il presbiterio diocesano. Eccole indicate di seguito:

- don Giuseppe Capuzzolo lascia la cura pastorale della parrocchia Madonna di Pompei e sarà collaboratore nella parrocchia Madonna della Grazia, in attesa di assumere l’ufficio di rettore del Seminario vescovile con il prossimo anno pastorale 2023/2024;

- don Michele Cognetti lascia la parrocchia San Giovanni Battista a Canosa e viene nominato parroco della parrocchia Madonna di Pompei;

- don Leonardo Pinnelli lascia l’ufficio di vicario parrocchiale della parrocchia Madonna di Pompei e viene nominato parroco della parrocchia San Giovanni Battista a Canosa. Conserva la direzione dell’Ufficio catechistico diocesano;

- don Alessandro Chieppa e don Domenico Evangelista intraprendono il percorso di studi per il conseguimento della Licenza in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Nel fine settimana e nei tempi in cui non ci sono lezioni saranno comunque presenti in diocesi per continuare il loro servizio nelle rispettive parrocchie del Santissimo Sacramento e di Maria Santissima dell’Altomare;

- don Sabino Mennuni, dopo dodici anni, nel corrente anno pastorale 2022/2023 conclude il suo servizio al Seminario diocesano. Lo attendono nel prossimo anno nuovi servizi pastorali;

- don Giuseppe Balice lascia la cura della parrocchia Sant’Antonio da Padova a Loconia che viene affidata a don Nicola Fortunato.