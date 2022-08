Sarà il dott. Mario Antonio D'Amelio il nuovo amministratore unico dell'Andria Multiservice

A luglio il Comune di Andria pubblicò un avviso per il rinnovo delle cariche sociali.

Oggi, con provvedimento sindacale, dopo la valutazione delle candidature pervenute, è stato individuato il nuovo amministratore unico dell'Andria Multiservice.

La persona che andrà a ricoprire il ruolo di spicco nella società municipalizzata è il dott. Mario Antonio D'Amelio che, tra i tanti prestigiosi incarichi, ha rivestito anche quello di Direttore generale e Segretario Comunale del Comune di Bari.

La nomina arriva in un momento strategico per la società che dovrà affrontare numerose sfide per un vero e proprio rilancio. E le competenze del nuovo AU non potranno che far bene all'Andria Multiservice.

Al dott. D'Amelio vanno gli auguri di buon lavoro della redazione.