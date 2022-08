Un estate da ferro e fuoco e nulla o quasi per proteggere il Parco e il Castel del Monte

Che dire? Siamo così abituati a vedere le amministrazioni pubbliche versare lacrime sempre dopo i grandi sfregi alla natura che, ormai, non ci prende più nemmeno quel senso di rabbia per i danni spesso irreversibili, e per l’incuria costante e immanente in chi governa. Nel caso dell’alta Murgia che ci riguarda da vicino, ci ritroviamo un bene incomparabile ereditato dai nostri avi e uno stupendo paesaggio scolpito nella pietra, modellato nei millenni, ricco di una diversità faunistica e di vegetazione. Una ricchezza della natura, in cui è incastonato uno splendido Monumento Federiciano, con cui si poteva realizzare una grande opportunità per il turismo e per il lavoro nel nostro territorio.

Invece, la Murgia risulta in gran parte già depredata e in via di estinzione per la vasta attività di spietramento effettuata negli anni 80-90 in maniera truffaldina allo scopo di ottenere contributi europei e regionali. Per anni queste Istituzioni, in maniera consapevole o meno, hanno assurdamente finanziato la distruzione del territorio murgiano, rallentata (ma non fermata) solo da una grossa operazione dei carabinieri, effettuata nel primo decennio del secolo, con la quale furono incriminati oltre 70 pseudo-agricoltori del nulla.

Gli incendi, poi, puntualmente concorrono alla devastazione di quel che resta del Parco, ormai lasciato alle sole parole di rito, e alle impossibili indagini che vorrebbero trovare il classico ago nel pagliaio della delinquenza e della stupidità dei cittadini. Diversi sono gli enti e soggetti interessati al Parco e al Castel del Monte e quasi tutti, compreso l’Ente Parco (primo tra gli altri), ad assistere passivamente da spettatori ad una estate che prometteva ferro e fuoco su tutto il territorio boschivo. Non si è riscontrata la minima idea di prevenzione seria e la necessità di raccogliere le forze di tutti coloro che si fregiano in qualche maniera di responsabilità, incarichi, nomine e stipendi, per coordinare gli interventi e trovare le risorse necessarie.

Secondo stime del W.W.F., quest’anno circa 11 milioni di ettari di bosco sono andati distrutti nel mondo ed è in atto una intensa desertificazione del territorio cui anche noi stiamo contribuendo. Le iniziative che possono frenare questa ascesa passano per una serie di interventi: sopra ogni cosa, la corretta gestione delle aree boschive, spesso abbandonate ad una inesistente attività di conduzione e controllo. Vista la situazione estremamente drammatica, l’Ente che gestisce il Parco poteva farsi promotore dell’allarme e proporre anzitempo, in particolare in prossimità del Castello (Patrimonio dell’Umanità !), interventi massimi di prevenzione, considerando, tra l’altro, la presenza di turisti, strutture, villeggianti e tanto altro. Magari un impegno anche un pò meno imponente dello spiegamento di uomini e risorse avvenuto in occasione della sfilata di moda di Gucci al Castello del maggio scorso.

Com’è possibile che non siano mai la ragione e il bene delle comunità a dettare le priorità, e che prevalgano sempre altri interessi o disinteressi? Il Parco dell’alta Murgia non è la Foresta Amazzonica, e forse qualcosa si potrebbe organizzare con concretezza, un pò di buon senso e con i necessari investimenti; tanto per non piangere sul solito latte versato degli incendi dopo ogni stagione estiva.