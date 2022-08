Arrivano i dirigenti reggenti per la “Cotugno” e la “Don Bosco-Manzoni”

Saranno rispettivamente Vito Amatulli, già dirigente scolastico dell'Ites/Lea "E. Carafa, e Lilla Bruno, dirigente dell'I.C. "Jannuzzi-Mons. Di Donna", ad assumere dal 1° settembre la reggenza del 3° circolo "Riccardo Cotugno" e dell'I.C. "Don Bosco-Manzoni".

Per il preside Amatulli una novità, l'arrivo alla "Cotugno", retta negli ultimi anni da Dora Guarino, che invece passerà tra pochi giorni a guidare il Liceo "C. Troya"; per Lilla Bruno, invece, il secondo anno di incarico di reggenza nel comprensivo.

Ricordiamo che le due istituzioni scolastiche non hanno avuto assegnati dirigenti titolari a causa del diktat imposto dal Governo di non assumere nuovi dirigenti in tutta la Puglia (a fronte di 56 sedi vacanti).

Ai neo reggenti gli auguri di un buon lavoro nell'anno che dovrebbe riportare la scuola alla tanto agognata "normalità" post-Covid.