Al via dal 29 agosto i lavori di rifacimento del manto stradale per alcune vie cittadine

Dal 29 agosto partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale di via Monte Faraone, via Napoli, via Aldo Moro e via Enrico Dandolo.

I lavori, lo ricordiamo, sono stati affidati alla Ditta Costruzioni F.lli Cassetta Francesco e Nicola s.n.c che ha presentato un’offerta con un ribasso d’asta del 6,50%., per complessivi netti di euro 113.453,19 (5.003,72 non soggetti a ribasso d’asta) escluso I.V.A. oltre oneri della sicurezza, e quindi per un importo di aggiudicazione pari a complessivi euro 144.517,43 compresa IVA (22%) di cui ( 118.456,91 lavori + 26.060,52 IVA).

Di seguito il cronoprogramma degli interventi previsti:

via Napoli: dal giorno 29/08/2022 al giorno 01/09/2022 dalle ore 6:00 alle ore 18:00;

via E. Dandolo: dal giorno 02/09/2022 al giorno 07/09/2022 dalle ore 6:00 alle ore 18:00;

via A. Moro: dal giorno 08/09/2022 al giorno 13/09/2022 dalle ore 6:00 alle ore 18:00;

via Monte Faraone: dal giorno 14/09/2022 al giorno 16/09/2022 dalle ore 6:00 alle ore 18:00.

Pertanto, nelle date indicate e nelle vie indicate sarà prevista l’occupazione alternata della metà sede stradale e il divieto di fermata e sosta dei veicoli ambo i lati.