Festa patronale: bancarelle su corso Cavour e viale Roma

FI, Sisto: «Con l’Italia in testa e la Puglia nel cuore farò la mia parte»

«Con l’Italia in testa e la Puglia nel cuore farò la mia parte, per la nostra terra, per il nostro Paese». Così, il sottosegretario alla Giustizia, On. Avv. Francesco Paolo Sisto, annuncia la sua candidatura per le prossime elezioni politiche,