Uva da vino, CIA Puglia: «Qualità eccellente, no alle speculazioni»

Al via dal 29 agosto i lavori di rifacimento del manto stradale per alcune vie cittadine

Dal 29 agosto partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale di via Monte Faraone, via Napoli, via Aldo Moro e via Enrico Dandolo. I lavori, lo ricordiamo, sono stati affidati alla Ditta Costruzioni F. lli Cassetta Francesco e Nicola s. n. c che ha presentato un’offerta