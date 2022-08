Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale oggi, 1° settembre 2022, le limitazioni alla viabilità previste dalla ordinanza del Settore Mobilità e Viabilità n. 222/22 per l’esecuzione dei lavori di fresatura e stesa del conglomerato bituminoso, limitazioni consistenti nella occupazione alternata della metà sede stradale da parte della ditta esecutrice dei lavori e nel Divieto di Fermata e Sosta dei veicoli su ambo i lati, rigurderanno anche via Enrico Dandolo.

Dopo via Napoli, dove ieri sono stati effettuati lavori di fresatura e bitumatura (nelle foto), oggi toccherà infatti a quest'altra via, Enrico Dandolo appunto compresa tra viale Roma e via Bovio, dalle 06.00 alle 18.00. Dal giorno 8 al 13 settembre le limitazioni riguarderanno via Aldo Moro e dal 14 al 16.9 via Monte Faraone.