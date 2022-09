Sono diverse settimane che i display ai varchi della Ztl nel centro storico non sono funzionanti poiché la ditta che si occupa della loro manutenzione non è stata liquidata.

Ricordiamo, però, a tutti gli automobilisti e guidatori di veicoli a due ruote, che fa fede la segnaletica verticale. Sempre.

Se il display con la dicitura Ztl è spento, il conducente non è autorizzato a transitare poiché vi è la segnaletica fissa ai margini della strada che impone orari prestabiliti per il transito e non dei veicoli.

Passare ugualmente a cuor leggero significa dunque vedersi recapitare a domicilio una multa per l'infrazione commessa perché le camere di sorveglianza registrano comunque la targa in ingresso e in uscita.

Occhio, dunque, a rispettare gli orari nella zona a traffico limitato che impongono il divieto dalle ore 20.30 alle ore 5.00 eccetto quelli autorizzati previsti dal regolamento comunale di disciplina per l’accesso e la circolazione veicolare nella ZTL, su tutte le strade interne all’anello di delimitazione del Centro Storico rappresentato da Piazza Porta La Barra, Via F. Orsini, Piazza R. Settimo, Via Sen. O. Jannuzzi, Piazza M.R. Imbriani, Via A. De Gasperi, Via G. Bovio, Piazza Umberto I, Via Attimonelli, Pendio S. Lorenzo, Via Porta Nuova, Via G. Manthonè.