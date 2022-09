Scuola, anche con casi Covid niente più Dad. Si punta alla settimana corta per il caro energia

Sarà un anno "caldo", quello che attende gli studenti e tutto il personale scolastico: ieri è ufficialmente iniziato l'a.s. 2022/23 che prevede tante novità.

Prima di tutto, nuove norme per il ritorno alla normalità post Covid: il vademecum del Ministero dell'istruzione, venuta meno la normativa emergenziale, sancisce la scomparsa della Dad. Da quest'anno quindi anche in presenza di casi di positività la didattica in presenza rimane garantita, come anche uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Niente più mascherine obbligatorie, tranne per i fragili o in caso di sintomi associabili al Covid non gravi: col raffreddore quindi si può frequentare, ma se la temperatura supera i 37,5°C bisogna rimanere a casa.

Come combattere quindi il rischio contagi? Con una buona aerazione, aprendo spesso le finestre: ma quest'anno, con il caro energia che incombe, l'ulteriore abbassamento della temperatura nelle aule potrebbe creare non poche situazioni di disagio. L'indicazione del Governo è infatti quella di abbassare il riscaldamento di un paio di gradi rispetto agli altri anni: ancora, gli Enti locali, compreso il Comune di Andria, stanno dando indicazioni per tenere chiuse le scuole al sabato e risparmiare così in bolletta. Al momento si parla solo di infanzia, primaria e secondaria di I grado, nelle quali già è consuetudine, nella quasi totalità dei casi, la settimana corta, che ora potrebbe essere estesa anche al personale amministrativo.

Non resta che aspettare il suono della campanella, che ad Andria avverrà tra il 12 e il 14 settembre nei vari Istituti, e sperare che questo sia davvero l'anno della normalità, dopo 3 anni scolastici davvero faticosi per tutti.